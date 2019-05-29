Samsung'un 100W Şarj Çipi Sayesinde Sadece 20 dk'da Batarya Dolacak

Samsung, akıllı telefon pazarındaki hakimiyetini koruyabilmek adına, geleceğe yönelik telefonları için yenilikçi teknolojiler ortaya çıkarmaya devam ediyor. Koreli şirket Type-C uyumlu ve 100W şarj gücüne sahip iki yeni çipini duyurdu.

Samsung'un yeni çipleri; SE8A ve MM101 model isimleri ile geliyor ve her iki adaptörün en büyük özelliği 100 watt'a kadar güç üretme yetenekleri. (20V/5A) Kontrolörlerden biri (SE8A) "Güvenli Eleman" olarak bilinen ekstra bir güvenlik özelliğine sahip ve bu özellik şarj cihazının izinsiz kullanılmasını engelliyor.

MM101 çipi, verilen yüksek kapasite şarjının bir sonucu olarak nemi tespit etme özelliğine sahip ve böylece kullanıcının ölümcül olabilecek bir elektrik şoku almasını önleyebiliyor. Yonga ayrıca ürün doğrulaması için Gelişmiş Şifreleme Standardı ile birlikte geliyor. Her iki yongada da aşırı voltaj yüklenmesine karşı koruyucu özellik bulunuyor.

100W Şarj Üzerinde Çalışan İlk Şirket Samsung Değil

Xiaomi daha önceden 100W Super Charge Turbo isimli teknolojisini duyurmuş ve Mi Mix 4'te bu teknolojiye yer vermişti. Xiaomi'ye göre Mi Mix 4'ün tam dolumu için 17 ila 20 dakika arası süre yeterli oluyordu. Ayrıca Huawei'nin katlanabilir telefonu Mate X'in 55W hızlı şarj destekli olacağını da hatırlatmak gerekiyor.