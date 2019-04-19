Samsung'un 8K QLED TV’si Satışa Çıktı!

Teknoloji devi Samsung, ilk 8K QLED TV’si Q900’ü Birleşik Arap Emirlikleri’nde (UAE) satışa çıkardı. Son teknoloji ürünü olan bu televizyon şu an için 75 inç ve 82 inç boyutlarında iki farklı seçeneğe sahip.

75 inç’lik Q900 6805 dolara (yaklaşık 39.500 TL) satılırken, 82 inç’lik Q900 da 8711 dolardan (yaklaşık 50.500 TL) satılıyor. Yakın gelecekte Q900’ün 65 inç ve 98 inç’lik versiyonlarının da raflardaki yerini alması bekleniyor ancak bunların fiyat etiketlerinin nasıl olacağı şimdilik bilinmiyor.

CES 2019’da duyurulan Samsung Q900; set üstü kutulardan, konsollardan ve akış hizmetlerinden gelen düşük çözünürlüklü içerikleri 8K'ya yükseltebilen, firmanın Kuantum işlemcisine sahip bir TV olarak geliyor. Samsung’a göre, bu TV’de aynı zamanda gelişmiş bir Bixby sanal asistan desteği de sunuluyor ve rakipsiz bir ev izleme deneyimi yaratan 4000nit'lik şaşırtıcı bir maksimum parlaklık elde edilebiliyor.

Q900’un en çok dikkat çeken özelliği, tam da gelişmiş bir TV’den bekleneceği üzere farklı çözünürlüklerdeki içerikleri 8K’ya yükseltebiliyor olması. 4K TV’ler henüz yeni yeni evlere girmeye başlamışken, 8K içeriklerin standartlaşması ve evlere girmesi için henüz erken.

Dolayısıyla 8K QLED TV Q900’ü satın alsanız bile, bir süre daha yükseltilmiş Full HD ve 4K içeriklerle idare etmeniz gerekebilir.