Samsung'un Android 10 Güncellemesi Listesi Sahte mi?

İnternette gördüğümüz her şeye inanmamamız gerektiğini biliyoruz. Ancak geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan ve Android 10 güncellemesi alacak Samsung modellerini belirten liste, kısa sürede oldukça ses getirdi.

Geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan ve pek çok haber sitesinde, kullanıcı kulübünde ve forumda dolaşan Android 10 güncelleme listesi görüntüsü, özellikle kullanıcılar tarafından büyük ilgi gördü. Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy A, Galaxy M, Galaxy J ve Galaxy Tab serilerine ait belirli modelleri içeren liste, kullanıcılar için de önemli bir umut kaynağı oldu.

Ancak listenin sahte olduğunu söyleyebiliriz. Bu görüntünün resmi bir belgeden alınmadığı ve Facebook'ta resmi olmayan bir hayran sayfasında ortaya çıktığı anlaşıldı. Yani listede gördüğünüz modellerin hepsinin veya listede olmayanların güncelleme alıp almayacağını söyleyemeyiz.

Ancak bunun için daha fazla beklemeniz gerektiğini düşünmüyorum. Android 10 sürümünün yayınlanması ile birlikte şirketler, yeni güncelleme haritaları üzerinde çalışmaya başladılar. İlerleyen zamanlarda şirketten resmi bir açıklama yolu ile güncelleme haritasını öğrenmemiz mümkün olacaktır. Bu süre içinde gelişmelerden haberdar olmak için bizi takipte kalın.