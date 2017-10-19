Samsung'un Artırılmış Gerçeklik Teknolojisine Google Dopingi

Samsung, Google ile yaptığı partnerlik anlaşmasından sonra artırılmış gerçeklik çalışmalarına ağırlık vermeye başladı. Bunun ilk örneği de Galaxy S8, Galaxy S8+ ve Galaxy Note 8 için Samsung Developer Conference 2017’de duyurulan ARCore isimli yeni teknoloji oldu.

Samsung ve Google tarafından üretilen akıllı telefonlarda artırılmış gerçeklik projelerini desteklemek için ortaya atılan ARCore, her üreticinin kendi platformunu oluşturması yerine Android platformunun tek bir alt yapıyla desteklenmesi adına ortaya atıldı.

Artırılmış gerçeklik uygulamalarının oluşturulması için kullanılan bir yazılım platformu olarak lanse edilen ARCore’un, ilerleyen dönemlerde bulut sunucu ve donanım dünyasında yaşanacak gelişmelerin de yardımıyla tam bir alt yapı sistemine dönüşmesinin hedeflendiği de belirtildi.

Samsung’un son kullanıcıyı hedefleyen bir başka projesi olan Bixby Vision da tanıtılan yeni teknolojiler arasında yerini aldı. Bu yılın başlarında piyasaya sürülerek, kullanıcılara nesneleri, sahneleri ve metinleri kullanarak dünyayı anlamanın yeni bir yolunu sunacağı söylenen Bixby Vision’ın, hem telefonlar hem de bulut sistemler üzerinde çalışabilen derin bir öğrenme sisteminin olduğu kaydedildi.

Google, ARCore platformunu ağustos ayında yaptığı bir açıklamayla duyurmuştu. Project Tango AR platformunun geçirdiği evrimden sonra ortaya atılan platformun, AR teknolojileri geliştirecekler için alt yapı olacağı da belirtilmişti.