Samsung'un Dikey Olarak Katlanabilen Akıllı Telefonu Görüntülendi

Samsung'un Ekim ayında düzenlediği Geliştirici Konferansı'nda duyurduğu dikey olarak katlanabilen akıllı telefonu canlı olarak görüntülendi.,

Samsung Galaxy Fold 2 Görüntülendi!

Dikey olarak katlanabilen akıllı telefonun Samsung Galaxy Fold 2 olarak adlandırılması bekleniyor. Dikey olarak katlanabilen akıllı telefonun ön tarafında bir adet delikli kamera sensörü bulunuyor. Cihazın yan ve alt taraflarında çerçeve bulunuyor.

Akıllı telefonun arka tarafında iki adet kamera sensörü ve bir adet flaş bulunuyor. Kamera ve flaş sensörlerinin hemen yan tarafında bir adet ekran bulunuyor. Ekrandan tarih ve saate ulaşılabiliyor. Dikey olarak katlanabilen akıllı telefonun sağ üst tarafında ses ve güç düğmeleri bulunuyor. Alt sağ tarafta ise hoparlör ve Type-C bağlantı portu yer alıyor.

Hemen aşağından Galaxy Fold 2'nin nasıl göründüğüne bakabilirsiniz.

Dikey olarak katlanabilen akıllı telefonun ne zaman kullanıcıların beğenisine sunulacağı bilinmiyor. Cihazın özellikleri hakkında henüz herhangi bir sızıntı gelmedi. Samsung Galaxy Fold 2 hakkında sızıntılar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Bizleri takipte kalmayı unutmayın!