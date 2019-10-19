Samsung'un Ekrandan Parmak İzi Kılıfla Hacklenir Mi?

Geçtiğimiz günlerde Samsung'un bu yıl çıkan yeni akıllı telefonları Galaxy Note 10 ailesi, Galaxy S10 ailesi ve diğer serilerinde ekranın slikon bir kılıfla açılabildiğine dair videolar ortaya çıkmıştı.

Bunun üzerine Samsung Galaxy Note 10+'ı elimize aldık ve gerçekten ekran kilidi slikon kılıfla açılıyor mu sorusuna cevap aradık. Öncelikle Samsung Galaxy Note 10+'a parmak izimizi kaydettik. Ardından da telefonun kilidini kılıfla açmayı denedik.

Hemen aşağıda bulunan videoyu izleyerek Samsung Galaxy Note 10+'ın ekran kilidinin slikon bir kılıfla açılıp açılmadığını öğrenebilirsiniz.

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