Samsung'un GDDR6 Bellekleri Ekran Kartlarını Coşturacak

Samsung, her ne kadar kendisi ekran kartı üretmese de, farklı bir şekilde ekran kartı sektörüne katkıda bulunacak. Samsung'un geliştirdiği GDDR6 bellekler, ekran kartlarının bellek bant genişliğini artırarak daha gelişmiş ekran kartlarının kapısını aralayacak.

Uzun bir süredir ekran kartlarında video bellek olarak GDDR5 bellekler kullanılıyor. Bu teknolojide zamanla ufak geliştirmeler gerçekleşse de fiziksel kısıtlamalardan ötürü maksimum 11 GBPS civarında bant genişliği sağlanabiliyor. Oyunlar için kullanılan orta segment ekran kartlarında ise 8 GBPS bellek bant genişliği karşımıza çıkıyor.

Mevcut ekran kartlarının daha yüksek kapasiteye çıkabilmeleri için, bellek bant genişliğinin de artırılması gerekli, ancak bu sayede bir sonraki nesile geçiş yapabiliriz. Samsung'un ürettiği GDDR6 bellekler de bu iş için ihtiyaç duyulan çözümü sunacak gibi görünüyor.

Önceki yıllarda Samsung yetkilileri GDDR6 belleklerin seri üretimine başlandığında 14 GBPS bant genişliğini hedeflediklerini açıklamışlardı. Bu da mevcut teknolojiye göre yaklaşık yüzde 40 artış anlamına geliyordu. Samsung, bu açıklamasını güncelledi ve 16 GBPS bant yolu genişliğine ulaştıklarını duyurdu. Ayrıca bu yeni bellekler enerjiyi daha verimli de kullanacaklar. Yani ekran kartlarının hem işlem kapasiteleri artacak, hem de daha az ısınıp daha az güç tüketecekler.

Samsung'un GDDR6 bellekleri saniyede 64 GB boyutunda resim ve video işleyebiliyor. Bu da tek başına güncel bir oyunun dosya boyutuna denk bir veri miktarı. Yeni teknolojinin sanal gerçeklik içeriklerinin kalitesini yukarı çekmesi de beklenmekte. Samsung, GDDR6 belleklerinin önümüzdeki sene çıkış yapacağı bilgisini paylaşmakta.