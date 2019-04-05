Samsung'un Gelirleri Yüzde 60 Oranında Düştü

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Samsung Electronics, 2019’un ilk çeyreğine dair finansal raporlarını yayınladı. Şirket yetkilileri tarafından yapılan resmi açıklama gelirlerinin yüzde 60 oranında düştüğü belirtildi.

Geçtiğimiz hafta bir açıklama yayınlayan Samsung, gelirlerinin market beklentilerinin altında kalacağının uyarısını yapmıştı. Bugün itibarıyla gelirlerde yüzde 60 oranında bir azalma olduğunu aktaran Samsung, bu düşüşteki en büyük etkenin ise çip fiyatlarının düşmüş olmasını gösterdi.

Tüm iştiraklerin gelirlerin birleştirilmesinden sonra ilk çeyrekte 52 trilyon won (45.7 milyar dolar) kazanç sağladıklarını ifade eden Samsung, yine toplamda 6.2 trilyon won (5.5 milyar dolar) net kar yaptıklarını bildirdi. Şimdilik sadece toplam satışları belirttiklerini ifade eden yetkililer, ilerleyen günlerde tüm bunların detaylı dökümlerini paydaşları ile paylaşacaklarını dile getirdi.

Bundan önceki çeyrek açıklamasında Samsung, Galaxy S10 modelinin piyasaya sürülmesiyle gelirlerde artış sağlanacağını iddia etmişti. Telefonun 2019’un ilk çeyreğinin son üç haftasında satılmaya başlanmasıyla beklenen artış tam manasıyla elde edilemezken, bir sonraki çeyreğe etki edecek Galaxy S10 ile gelirlerde ilerleme görülebileceği tahmin edildi.

2019 yılında akıllı telefon satışlarında düşme ya da artma beklemeyen Samsung’un, OLED ekranlara olan talebin yükselmesiyle beklentilerden daha iyi sonuçlar elde edebilecekleri söylenenler arasında yerini aldı.