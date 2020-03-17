Samsung'un Gözü Yükseklerde: 150 MP Sensör Geliştiriyor!

Geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan bazı yeni raporlara göre Samsung, akıllı telefon kameralarında vites yükseltmeye hazırlanıyor.

Samsung 150 MP Sensör Geliştiriyor!

Sleepy Kuma tarafından aktarılan detaylara göre Samsung, yaklaşık bir inç büyüklüğünde Nonacell sensörü geliştiriyor. Bu sensörün çözünürlüğü ise 150 MP olarak belirtilmekte.

Yine raporlardan devam edersek bu sensörü kullanmak isteyen şirketlerin arasında Xiaomi, Oppo ve Vivo gibi markaları görüyoruz. Nitekim Xiaomi'nin bu senenin son çeyreğinde 150 MP ana kameraya sahip bir model ile karşımıza çıkacağı işaret ediliyor.

Oppo ve Vivo ise bunu önümüzdeki senenin ilk çeyreğinde yapacak gibi gözüküyor.

Şu an için tüm bunların birer sızıntıdan ibaret olduğunu ve kesinlik taşımadığını belirtelim. Olası gelişmeler meydana geldikçe sizleri haberdar edeceğiz.