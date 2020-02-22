Samsung'un Güney Kore Fabrikası Kapatıldı

Tüm dünyayı uzun bir süredir meşgul eden Corona virüs, Samsung'un Güney Kore fabrikası ile ilgili de olumsuzluğa neden oldu. Şirket son zamanlarda Corona virüs nedeniyle zor durumda.

Çin’de oluşan Corona virüs salgını, en çok komşu ülkelerini etkisi altına aldı. Ülkenin komşularından Güney Kore’de 433, Japonya’da 110 vaka görüldü. Güney Kore’de virüs sebebiyle 2 kişi, Japonya’da ise 1 kişi öldü.

Samsung'un Güney Kore fabrikası karantinaya alındı

Küresel ekonomiye ve iş dünyasına büyük bir tehdit olan virüs herkesin kıskacında. IMF tarafından yayınlanan G20 Gözlem Raporu’nda, Corona virüsü nedeniyle orta vadede küresel büyümenin tarihi ortalamanın altında kalacağını söyledi. Virüs, iş dünyasını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Gelen habere göre Samsung Electronics, bugün yaptığı açıklamada, Güney Kore’nin Gumi şehrinde yer alan mobil cihaz ürettiği fabrikasında Corona virüsü vakasının ortaya çıktığını ifade etti. İlk başlarda kimse buna inanmasa bile, daha sonra doğru olduğu anlaşıldı.

Samsung yayınladığı açıklamada; fabrikadaki vakayla ilgili, “Şirket, enfeksiyon kapan çalışanla temas kuran tüm iş arkadaşlarını karantinaya aldı ve enfeksiyon kapıp kapmadıklarını test etmek için gerekli adımlar atılıyor.” ifadelerine yer verdi.