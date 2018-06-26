Samsung'un Hangi Telefonları Android Oreo Alacak?

Güncelleme konusunda her zaman kullanıcıların eleştirilerine maruz kalan ve eski cihazlarına güncelleme yayınlamayan Samsung, Android 8.0 Oreo'yu hangi modelleri için paylaşacağını duyurdu. İşte Android Oreo alacak Samsung cihazları:

Bu sabah saatlerinde kendi internet sitesinden konu hakkında açıklama yapan ve güncelleme alacak telefonları liste halinde paylaşan Koreli üretici, her serideki modeline güncelleme yayınlayacak gibi gözüküyor. Ayrıca hatırlayacağınız üzere yeni güncellemeler ilk olarak Galaxy S8, sonrasında Note 8 ve en son Galaxy S7 için yayınlanmıştı.

Şimdi ise değiştirilen tarihler kapsamında güncellenecek ilk Samsung modeli A serisi olacak. 6 Temmuz'da güncelleme alması planlanan A3 2017, A5 2017 ve A7 2017'den hemen sonra ise 13 Temmuz'da J3 (J330F), J5 Pro ve J7 Pro Android Oreo güncellemesi alacak.

Son olarak bu modellerin haricinde Samsung cephesinde başka bir model Android Oreo almayacak gibi gözüküyor. Böylelikle birkaç yıllık cihazlarına güncelleme yayınlayacağını da resmileştirmiş olan Koreli üretici, güncelleme yayınlamayı planladıkları cihazların da henüz test aşamasında olduğunu ifade ediyor.