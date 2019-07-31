Samsung'un İkinci Çeyrek Karı Yüzde 56.6 Düştü!

Samsung, 2019’un ikinci çeyreğine ilişkin mali bilançosunu açıkladı. İkinci çeyrek faaliyet karının bir önceki yıla göre yüzde 55.6 düştüğünü söyleyen Güney Koreli şirket, 5.6 milyar dolar kar elde ettiğini belirtti.

Yılın ikinci çeyreğine dair kazanç raporunu yayınlayan Samsung, karının geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yarıdan fazla düştüğünü bildirdi.

2016 yılından bu yana en kötü üç aylık performansını yaşayan teknoloji devi, bunun nedeni olarak bellek yongası ve akıllı telefon pazarındaki düşük talebi gösteriyor.

30 Haziran’da sona eren ikinci çeyrekte 56.13 milyon dolar gelir elde eden Samsung, buna karşılık 5.6 milyar dolar kar bildirdi. Şirketin en büyük gelir kalemlerinden biri olan yonga birimi de önemli oranda kan kaybetti.

Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 71 düşüşle 3.4 milyar dolar kar elde eden Samsung, Japonya ile Güney Kore arasındaki ticaret anlaşmazlığından etkilenmişe benziyor.

Japonya, 4 Temmuz’da Güney Kore'ye yönelik ileri teknoloji ürünleri üzerindeki ihracat kontrollerini sıkılaştırma kararı almıştı.

Tokyo hükümetinin Güney Kore'ye yarı iletken malzemelerin ihracatı konusundaki kısıtlamaları nedeniyle zor bir dönemden geçen şirket, ekran ve yarı iletken üretimindeki önemli malzemeler için yerel tedarikçilere yönelmişti.

Öte yandan Samsung’un mobil biriminin karı da geçtiğimiz yıla göre yüzde 42 düştü. Buna rağmen akıllı telefon sevkiyatının bütçe dostu Galaxy A serisinin güçlü performansı sayesinde arttığını söyleyen Güney Koreli şirket, amiral gemisi modellerinin satışlarında ise yavaşlama olduğunu belirtti.

Hong Kong merkezli analiz firması Counterpoint Research 'e göre Samsung, 2019’un ikinci çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 7.1 artışla 76.6 milyon akıllı telefon sevkiyatı yaptı.