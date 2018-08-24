Samsung'un İlk Android Go Cihazı Tanıtıldı

Google şirketi tarafından düşük seviye cihazlarda kullanılmak üzere geliştirilen ve şimdiye kadar birkaç markada gördüğümüz Android Go işletim sistemi artık Samsung cephesinde de yer alıyor. Samsung giriş seviyesi için J2 Core cihazını tanıttı.

Google'ın basitleştirilmiş ve 'lite' olarak adlandırabileceğimiz işletim sistemi Android Go, bundan böyle Koreli üreticinin de modeline destek verecek. Hindistan'da yapılan lansmanda J2 Core modelini tanıtan Samsung, en güncel Android Go sürümünün üstüne kendi Samsung arayüzünü ekleyecek. Yani Google'ın ham arayüzü kullanılmayacak.

5 inç 960 x 540 LCD ekrana sahip olan J2 Core Exynos 7570 yonga setinden gücünü alıyor. 1GB RAM ve 8GB depolama alanını barındıran cihazın arka tarafında 8 megapiksel f/ 2.2 kamera bulunuyorken, selfie tarafında ise 5 megapiksel f/ 2.2 kamera yer alıyor.

Son olarak 2600 mAh bataryadan besleneceği ifade edilen J2 Core'un Fortnite desteği sağlayacağı belirtilmesine rağmen ne kadar akıcı bir oyun deneyimi yaşatacağı tartışma konusu oldu. İlk olarak Hindistan ve Malezya pazarında boy gösterecek telefonun fiyat bilgisi paylaşılmadı. Fakat normal J2, 100 dolardan satıldığı için bu cihazın daha ucuz olması mümkün değil.