Samsung'un İptal Ettiği Katlanabilir Telefon Ortaya Çıktı

Son zamanlarda Galaxy X isimli katlanabilir bir model üzerinde çalıştığı düşünülen Samsung'un aslında çok önceden çift ekranlı bir cihaz geliştirdiği ortaya çıktı. Çin'den sızdırılan görsellere göre, Samsung'un iki yıl önce, iki ayrı ekrana sahip bir model üzerinde çalıştığı doğrulandı.

Çinli üretici ZTE'nin Axon M isimli modeline bir hayli benzeyen bu cihazın, SM-G929F model numarasını taşıdığı belirtildi. Koreli şirketin bir prototip olarak geliştirdiği dile getirilirken böyle bir modelin piyasaya neredeyse iki yıl önce sunulmasının planlandığı ifade edildi. Ayrıca Android 6'ya sahip olan cihazın, Axon M'den daha eski olduğu ve bu anlamda piyasadaki ilk katlanabilir telefonu Samsung'un geliştirdiğini söyleyebiliriz.

Galaxy S7, Galaxy S7 Edge, durdurulan Galaxy Note 7 ve diğer Samsung telefonları üzerinde önceden yüklenmiş olan 6.X sürümünü barındıran bu modelin Project V ismiyle anıldığı iddia edildi. Yani Samsung'un katlanabilir cihazının yeni adı Project V olabilir. Ancak Galaxy X ihtimalinin daha yüksek olduğunu belirtmek gerekiyor.

Şu anda iptal edildiği belirtilen bu cihazın, daha güncel bir şekilde tekrardan satışa sunulması bekleniyor. Samsung'un Galaxy X isimli cihazını 2019'un ilk aylarında tanıtabileceği söyleniyorken oldukça yüksek bir fiyat etiketi yerleştirilmesine de muhtemel gözüyle bakılıyor.