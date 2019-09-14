Samsung’un Kapaklı Telefonunun Yeni Modeli 'W2020' Geliyor

Samsung’un üst seviye (premium) kapaklı telefonunun bu yıl yenilenmesi bekleniyor. Fakat yeni cihazın sadece Çin ve Güney Kore pazarında satışa sunulacağını belirtelim. Çünkü bu ülkelerde hala üst seviyeli kapaklı telefonlara büyük bir talep var ve Samsung da her yıl yeni bir model üreterek bu talebe karşılık veriyor.

W serisi kapaklı telefonlar her zaman, şirketin Galaxy Note ve Galaxy S modellerinin o yıl tanıtılan versiyonlarına benzer özelliklere sahip olarak amiral gemisi düzeyinde cihazlar olarak geliyor. Aynı zamanda Samsung’un 2017 yılında telefonlarından kulaklık jakını kaldırdığını da ilk kez bu serideki telefonlardan birinde görmüştük.

Samsung W2020 Yakında Geliyor

Samsung W2020’nin yolda olduğunu biliyoruz ve bu yıl sona ermeden tanıtılmasını bekliyoruz. Sammobile’a göre, yeni telefonun baz modelinde 512GB depolama alanı sunulacak. Geçen yılki telefonun baz modelinde 128GB depolama alanının sunulduğunu ve opsiyon olarak da 256GB depolama alanının sunulduğunu hatırlayacak olursak 512GB’ın büyük bir gelişme olduğu söylenebilir. Üstelik bunun UFS 3.0 depolama teknolojisiyle gelmesi muhtemel.

Klasik kapaklı telefon tasarımına sahip olan şu anki W2019 modelininin hem iç hem de dış kısmında 16:9 en boy oranına sahip 4.2 inç’lik Full HD Super AMOLED ekranlar yer alıyor. Bu tasarım ve yerleşimin yaklaşan yeni modelde de devam etmesini bekliyoruz. W2019’da, Galaxy Note 9’daki gibi Snapdragon 845 yonga seti ve 6GB RAM bulunuyordu. Dolayısıyla W2020 modelinin, bu yılın amiral gemilerindeki özelliklere sahip olması yani Snapdragon 855 yonga seti ve 8GB RAM ile gelmesi bekleniyor.

Geçen yılın kapaklı telefonundaki arka kamera kurulumu Galaxy S9 ve Galaxy Note 9’daki kamera kurulumlarıyla aynıydı. Bu nedenle, son dönem birçok cihazda gördüğümüz üçlü kamera yerleşiminin W2020 modelinde de tercih edileceğini tahmin ediyoruz.

Amiral gemisi akıllı telefonların vazgeçilmezlerinden biri de büyük bataryalardır. Ancak kapaklı telefonun yapısı gereği bazı tasarım sınırlamaları nedeniyle çok büyük bataryalar ile gelmesi daha zor. Geçen yılki modelde kullanılan 3.070 mAh kapasiteli bataryanın, yeni modelde daha da geliştirilip geliştirilmeyeceğini görmeyi merakla bekliyoruz. Ayrıca cihazın muhtemelen One UI arayüzüyle birlikte Android Pie işletim sistemiyle geleceğini de belirtelim.

Kapaklı W2020’nin satışa sunulacağı fiyat hakkında şimdilik elimizde bir bilgi yok ancak bu telefonların genellikle uygun fiyatlardan satışa sunulduğunu söyleyebiliriz.