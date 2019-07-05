Samsung’un Karı, Bir Önceki Yıla Göre Yüzde 56 Düştü

Samsung, 2019’un ikinci çeyreğine dair kazanç raporunu yayınladı. Çeyrek karının yıllık bazda yüzde 56 düştüğünü bildiren Güney Koreli teknoloji devi, düşüşün üçüncü çeyrekte de devam edeceğini söyledi.

Samsung, nisan-haziran aylarını kapsayan döneme ilişkin yayınladığı gelir raporunda, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 56’lık bir kar kaybı bildirdi. Bir önceki çeyrekte 13.3 milyar dolar kar elde eden firma, bu çeyrekte 5.56 milyar dolarda kaldı.

Şirketin gelirleri ise yalnızca yüzde 4 oranında azalarak 49.92 milyar dolardan, 47.89 milyar dolara düştü.

Samsung’un yılın ikinci çeyreğinde yaşadığı gelir kaybının birden fazla nedeni bulunuyor. DRAM ve NAND fiyatları, geçtiğimiz aylarda ciddi oranda düştü ve bu da Güney Koreli şirketin kazanç raporuna doğrudan etki etti. Zira Samsung’un gelirlerinin yaklaşık üçte ikisi oradan geliyor.

Dahası, en büyük müşterilerinden biri olan Huawei’in, Washington hükümeti tarafından kara listeye alınması, 2019’un ikinci yarısında önemli bir belirsizlik yarattı.

Analistler, DRAM fiyatlarının Huawei yasağı nedeniyle üçüncü çeyrekte yüzde 15 ve dördüncü çeyrekte ise yüzde 10 oranında düşeceğini tahmin ediyor.

Huawei’in ticari sınırlamalar nedeniyle akıllı telefon ve sunucu ürünleri segmentinde iki ila üç çeyrek boyunca büyük engellerle karşı karşıya kalabileceğini belirten analistler, una bağlı olarak DRAM fiyatlarının düşeceğini söylüyor.