Samsung'un Kârı Yıllık Bazda Yüzde 56 Düştü!

Geçtiğimiz çeyreğe ait finansal raporlarını açıklayan Samsung'un kârı yıllık bazda yüzde 56,2 düştü.

"En Kötüsü Geride Kaldı"

2019 yılına ait üçüncü çeyrek raporlarını paylaşan Samsung, geçtiğimiz seneye göre önemli bir düşüş yaşadı. Geçtiğimiz dönemlerde küresel çip satışlarında yaşanan sorunlardan dolayı büyük bir maddi sorunla karşı karşıya kalan şirket, toparlanma aşamasında dahi sancıları yoğun bir şekilde hissediyor.

Geçtiğimiz çeyrek 52 milyar dolarlık satış yapmış olan şirket, bu satışlardan 6,4 milyar dolar faaliyet kârı elde etti. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 55 milyar dolarlık satış yapan şirketin faaliyet kârı ise 14,7 milyar dolar idi. Bu noktada satış gelirlerinde önemli bir düşüş yaşamayan şirket, faaliyet kârı tarafında önemli bir düşüş yaşıyor.

Tüm bunlara rağmen bu sonuçların yılın ikinci dönemine göre daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. İkinci çeyrekte 47 milyar dolarlık satış yapan şirketin faaliyet kârı ise 5,5 milyar dolar olarak açıklanmıştı.

En kötü günlerin geride kaldığını belirten analistler, Samsung'un hızlı bir şekilde toparlanma sürecine gireceğini söylüyor.

Finansal raporların tam olarak hesaplanmış halini çeyreğin sonunu takip eden ayın son haftasında duyuran Samsung, detaylı net gelir tablosunu bu ayın sonunda paylaşacak.