Samsung'un Katlanabilir Cihazı Galaxy F Adıyla Geliyor

Katlanabilir ekranlı telefon konusunda en sıkı çalışan şirket olan Samsung'un katlanır cihazı hep Galaxy X adıyla anılmıştı. Fakat Çinli bir kullanıcının tweet'ine göre katlanabilir akıllı telefonun adı Galaxy X değil, Galaxy F olacak.

Tüm dünyada Galaxy S ve Note serileriyle büyük yankı uyandırmayı başaran Koreli üretici, asıl bombasını Galaxy F modeliyle patlatmak istiyor. 'Super Premium' olarak adlandırılan cihazın fiyatı da kendisi kadar ses getirecek diye düşünülüyor.

Samsung'un Galaxy X yerine F harfini seçmesindeki nedenin ise 'foldable' kelimesinden kaynakladığı belirtildi. İngilizce'de 'katlanabilir' anlamına gelen foldable'ın baş harfi Samsung'un telefonuna verilebilir.

Fiyatıyla Ağızları Açık Bıraktırıyor

Samsung'un ilk ticari katlanabilir telefonu olacak Galaxy F'in 1500 ila 2000 dolar bandından pazardaki yerini alacağı söyleniyor. Yani iPhone X'dan bile iki kat pahalı olacak Galaxy F'in bu fiyatla ne kadar satacağı tartışma konusu olmuş durumda.

Ayrıca Galaxy F'in Çin'e özel bir ürün olabileceği de söyleniyor. Global pazarda bu cihaz ile riske girmek istemeyen Samsung'un Çin için daha önceden özel modeller geliştirdiğini biliyoruz. Aynı zamanda Koreli üreticinin Galaxy R ve P serisi üzerinde de çalıştığı söyleniyor.

Peki ya siz katlanabilir ekranlı bir akıllı telefona ne kadarlık bir bütçe ayırırdınız? Yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayın!