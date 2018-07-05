Samsung'un Katlanabilir Cihazının Çıkış Tarihi Belli Oldu

Koreli üretici Samsung'un uzun süredir üzerinde çalıştığı ifade edilen katlanabilir cihazı Galaxy X veya Project X'in çıkış tarihi sızdırıldı. Henüz resmi bir açıklama gelmemesine rağmen Samsung'un önümüzdeki yılın ilk aylarında katlanabilir cihazını satışa sunması bekleniyor.

Henüz akıllı telefon pazarında kullanıcıların hayal ettiği bir katlanabilir cihaz bulunmadığı için Samsung da bu alana yönelmiş durumda. LG, Apple ve pek çok Çinli üreticinin ilgilendiği katlanabilir ekranlı telefonlar çıkış yapmadan önce Koreli üretici Samsung elini çabuk tutup kullanıcıların ilgisini çekmek istiyor.

Yalnızca Ekran Değil, Batarya da Katlanacak

Bir süre önce şirketin seri üretime geçtiği iddiası ortaya çıkmış ve bu anlamda Samsung'un sıkı bir çalışma yürüttüğünü gözlemlemiştik. Ancak Galaxy X cihazının yalnızca ekranının değil, aynı zamanda bataryasının da katlanabilir olacağı ortaya çıktı. Katlanabilir batarya ile Samsung, patlama, ısınma veya yanma gibi sorunların önüne geçmek istiyor.

Daha önce gelen sızıntılara göre Galaxy X'in katlanmamış haliyle 7.3 inç, katlandıktan sonra ise 4.5 inç ekrana sahip olacağı dile getiriliyordu. Ayrıca katlanabilir akıllı telefonun 6000 mAh batarya kapasitesi sunacağı söylenirken, şirketin bu konuda resmi açıklama yapmadığını da hatırlatmak gerek.

Şubat ayında lansmanı yapılması beklenen Galaxy S10 ile birlikte tanıtılması planlanan Galaxy X'in pazara daha geç geleceği ifade ediliyor. Bakalım Samsung, kullanıcıların istediği bir cihaz sunabilecek mi, zamanı gelince hep birlikte göreceğiz.