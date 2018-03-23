Samsung'un Katlanabilir Ekranlı Telefonu Ne Zaman Geliyor?

Geçtiğimiz yılın Eylül ayında Samsung'un mobil şefi DJ Koh bir röportajında, şirketin 2018 yılı içerisinde katlanabilir ekranlı bir telefon duyuracağını doğrulamıştı. Bugünlerde ise katlanabilir ekran ile geleceği söylenen Galaxy X hakkında olumsuz detaylar gelmeye başladı.

Qualcomm yöneticilerinden ekran teknolojisi ürün müdürü Salman Saeed tarafından belirtilenlere göre Galaxy X'in bu yıl gelmesi bir hayli zor. Ekranın dayanıklılığı ve katlanabilirliği konusunda çekimser davrandıklarını söyleyen Saeed, günümüzdeki ekran teknolojilerinin katlanabilir olmaya yeterli seviyede bulunmadığını ifade etti. Açıklamasında "Katlama noktasında günümüzde kullanılan malzemeler çatlamasa bile katlanmaya karşı tekrar tekrar direnç gösteremiyor." şeklinde konuşan Qualcomm yöneticisi, bir cihazdaki en zarif noktalardan birinin ekran olduğunu belirterek kendisini savunmaya aldı.

Samsung cephesinden katlanabilir ekranlı telefon bekleyenler için üzücü bir durum olan bu açıklama, yine de Galaxy X hakkında her şeyi sonlandırmış değil. Çünkü Koreli şirketin geçtiğimiz günlerde Galaxy X için Wi-Fi Alliance, Bluetooth SIG ve NRRA'dan sertifika aldığı dile getirildi. Yani bu konu hakkında çalışmalarını hızla devam ettiren Samsung, katlanabilir ekranın öncüsü olmak için büyük bir çaba içerisinde.

Ayrıca bu konu üzerinde LG ve Apple gibi büyük şirketlerin çalışmaları da bulunuyor. Bu üç teknoloji şirketinin yarış içerisinde olduğu sektörde Çinli markaların da sessiz durmadığını belirtmek gerekiyor. Bakalım mobil pazarına katlanabilir ekranlı telefonu sunmayı başaran ilk şirket hangisi olacak, göreceğiz.