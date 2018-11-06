Samsung'un Katlanabilir Ekranlı Telefonu Son Halini Aldı

Facebook sayfasının profil fotoğrafını Samsung logosunun katlanmış bir versiyonu ile değiştiren Güney Koreli teknoloji devi, katlanabilir ekranlı telefonunun varlığını ilk kez resmi olarak kabul etmiş oldu.

Esnek OLED ekranlara sahip telefonlar çok uzun bir zamandır gündemi meşgul ediyor. Dünyanın çeşitli yerlerindeki teknoloji fuarlarında bu tarz cihazları görmüştük, ancak bir türlü tüketicilere yönelik ticari bir ürün görme şansımız olmamıştı. Olmamıştı diyorum çünkü geçtiğimiz günlerde Çinli teknoloji şirketi Royole, dünyanın ilk katlanabilir ekranlı telefonu FlexPai’yi tanıtarak bir ilki gerçekleştirdi. Fakat şirketin henüz emekleme aşamasında olan bu sektördeki yalnızlığı uzun sürmeyeceğe benziyor.

Samsung Mobile’ın Facebook profilini, Samsung logosunun katlanmış bir versiyonu ile değiştiren Güney Koreli teknoloji devi, çok özel bir şey yayınlamak üzere olduğunun sinyallerini verdi. Bu özel şey, fotoğraftan da anlayabileceğiniz üzere şirketin ilk katlanabilir ekranlı telefonu olacak.

Son raporlar, şirketin devrim niteliğindeki cihazının Aralık 2018 ya da 2019’un başında lanse edileceğini gösteriyor, ancak bu bilgilerin henüz teyide muhtaç olduğunu söyleyelim. Dolayısıyla beklemek ve ne olacağını görmek zorundayız.

Öte yandan katlanabilir ekranlı Samsung cihazının tasarımıyla ilgili ayrıntılar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Kore merkezli Bell sitesi, cihazın iki farklı ekrana sahip olacağını öne sürdü. Telefonun 7.29 inçlik ana ekranı bir kitap gibi içeriye doğru katlanırken, ikinci ekran ise 4,8 inçlik bir boyuta sahip olacak.

Ayrıca Samsung Display'in bu ay katlanabilir OLED panellerin seri üretimine başlayacağı da iddia edildi. Şirketin piyasa talebine göre yılda 1 milyona kadar üretim yapabileceği belirtildi.