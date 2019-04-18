"Samsung’un Katlanabilir Telefonu 1-2 Günde Arızalanıyor" İddiası!

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz aylarda tanıttığı katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold ile 2019’a iddialı bir giriş yapmıştı. Büyük heyecan yaratan ve yurtdışında ön sipariş alımlarına başlanan Galaxy Fold şimdilerde bazı sorunlarla gündemde.

Telefonu test edenlerden bazıları, bir iki günlük kullanımın ardından cihazın ekranının bozulduğu yönünde şikayetlerde bulundu.

Katlanabilir telefonda yaşanan söz konusu sorunlar, The Verge, CNBC ve Bloomberg gibi önemli kurumların editörleri tarafından sosyal medya üzerinden paylaşılan çeşitli görseller ve videolar ile ortaya çıktı.

Bloomberg’ün uygulama ve cihaz editörü Mark Gurman, "İncelemesini yaptığım Galaxy Fold’un ekranı ilk iki gün içinde bozuldu ve tamamen kullanılamaz duruma geldi." derken, CNBC’nin editörü Steve Kovach da bir günlük kullanımının ardından cihazın ekranının kullanılamaz hale geldiğini söyledi. CNBC'den Told Haseltn ise, Samsung'un ekran hatasının görüntülerini Twitter hesabından paylaştığı bir videoda gösterdi.

Kullanıcı Hatası Olabilir!

Ancak Galaxy Fold’un ekran hatalarını gösteren sosyal medya paylaşımlarına yapılan bazı yorumlarda, söz konusu sorunların kullanıcı hataları nedeniyle oluştuğu söyleniyor. Hatta bir kullanıcı, Samsung Galaxy Fold hakkında bir uyarı mesajını paylaşarak, sorunun kullanıcı hatasından kaynaklandığını belirtti ve Samsung’u savundu.

Galaxy Fold’un kutusu açıldıktan sonra cihazın üzerindeki ambalajda bulunduğu belirtilen 'Attention (Dikkat)' başlıklı bu uyarı mesajında;

"Ana ekranda özel bir koruyucu katman bulunuyor. Bu koruyucu katmanın soyulması ya da ana ekran üzerinde ekran koruyucu, çıkartma (sticker) gibi çeşitli yapışkanların kullanılması hasara sebep olabilir." ifadelerine yer veriliyor.

Bu uyarıya göre Galaxy Fold kullanıcılarının, cihazlarının ana ekranındaki koruyucu katmanı asla çıkarmaması gerektiği anlaşılıyor.

