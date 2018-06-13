Samsung'un Katlanabilir Telefonu En Az 8 Bin Lira Olacak

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden bir tanesi olan Güney Koreli Samsung’un katlanabilir telefon üzerinde çalıştığı yaklaşık üç yıldır biliniyordu. Bugün yapılan haberlerle birlikte Samsung’un katlanabilir telefonunun fiyatı ortaya çıktı.

Başta Samsung olmak üzere birçok farklı şirket, katlanabilir ekran teknolojilerine yatırım yapıyordu. Bu ekran teknolojisi üzerine geliştirmeler yapan şirketler, katlanabilir ekran teknolojisinin istenilen seviyeye gelmediğini, bu yüzden son kullanıcının karşısına çıkarılmadığını söylüyorlardı. Yapılan açıklamalara rağmen yakın zaman önce ortaya çıkan birçok haberde, Samsung’un MWC 2019’da katlanabilir ekrana sahip telefonunu tanıtacağı iddia edilmeye başlanmıştı. Hatta Samsung’un kasım ayından itibaren ekranları üretim hattına yollayacağı, sonrasındaysa seri üretime geçeceği dile getirilmişti.

Golden Bridge Investment isimli yatırım şirketinin baş araştırmacısı Kim Jang-yeol, yayınladığı bir yazıyla birlikte Samsung’un katlanabilir ekranlı telefonunun fiyatının en az 1,850 dolar yani günümüz dolar kuruyla birlikte 8,625 lira olacağını söyledi.

Henüz ismi belli olmayan telefonun 7-.3-inch büyüklüğünde bükülebilir bir ekran kullanacağının altını çizen analist, ekranın katlandıktan sonraki halinin 4.5-inch büyüklüğünde olacağını belirtti. Katlanabilir telefonun iki ayrı panelden oluşacağını tahmin eden Kim Jang,yeol, Samsung’un yeni modelinin 300,000 ila 500,000 adet arasında satmasını beklediğini söyleyerek, açıklamasını sonlandırdı.