Samsung'un Katlanabilir Telefonu W20 Tanıtıldı! İşte Özellikleri

Samsung'un katlanabilir telefon modeli Samsung W20 tanıtıldı. İşte karşınızda katlanabilir telefon W20!

Dünya'nın en popüler şirketlerinden birisi olan Samsung, yeni katlanabilir telefon modeli ile karşımıza çıktı. Samsung uzun zamandır böyle modeller üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Şimdi ise W20'yi tanıttı. Katlanabilir telefon Samsung W20 tüm özellikleri ile beraber karşımızda.

Samsung W20 Teknik Özellikleri

Öncelikle anlatmaya ekrandan başlamak gerekiyor. Çünkü telefonun asıl meselesi bu. W20 üzerinde iki adet ekran taşıyor. Bunların birisi 4.6 inç büyüklüğünde 720x1680 HD+ çözünürlüğünde ikincil ekran. Asıl ekran ise 7.3 inç büyüklüğünde ve 1536x2152 boyutlarında çözünürlük sunuyor. Aynı zamanda bu ekran HDR10+ görüntü işleme teknolojisine sahip.

Cihazın performansı Snapdragon 855+ yonga setinden geliyor. Bu yonga sistemi aynı zamanda 5G teknolojisini de destekliyor. Cihaz içerisinde 12GB RAM bellek barındırıyor. Depolama kısmında ise 512GB büyüklüğünde bir harddisk görev alıyor. Android 9 Pie işletim sistemine sahip cihazın özellikleri gerçekten dikkat çekici. Çünkü gerçekten yüksek özelliklere sahip bir cihaz olmuş. Aynı zamanda batarya kapasitesi de enteresan. Samsung W20 4235mAh'lik bir batarya ile beraber geliyor. Bu batarya hızlı şarj destekli. Aynı zamanda cihaz USB Type-C kablo ile şarj oluyor.

Kamera kanadında ön kısımda 10MP'lik bir ana kamera yer alıyor. Hemen yanında 8MP'lik bir ikincil kamera yer alıyor. Ekranın arka kısmında ise yine 10MP'lik bir kamera bulunuyor. O da ön kamera olarak geçiyor. Arka kısımda ise 2 adet 12MP'lik, 1 adet 16MP'lik toplamda 3 adet kamera yer alıyor.​ Cihazın fiyatı ise belli değil.