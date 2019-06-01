Samsung’un 'Marvel Süper Kahraman' Temalı Telefon Kılıfları Satışa Çıktı!

Bu yılın başlarında Avengers: Endgame’in vizyona girişiyle birlikte, Samsung da Marvel süper kahraman temalı Galaxy S10 kılıflarını piyasaya sürmüştü. Güney Koreli şirket şimdilerde ise Marvel ile yaptığı iş birliğini daha da genişletmeye karar verdi.

İş birliğinin devamı kapsamında süper kahraman temalı telefon kılıfları serisi devam ediyor. Ancak söz konusu özel kılıflar bu kez Galaxy A40, A50 ve A70 için tasarlandı. Samsung’un resmi sitesinde henüz görünmüyor olsa da bu kılıfların, Marvel’in onayıyla üretilen resmi Samsung telefon kılıfları olduğunu belirtelim.

Samsung’un resmi bir bildirisi olmadan sessizce gelen kılıflar, şu anda birden fazla üçüncü parti çevrimiçi perakendecide satışa sunulmuş durumda. Sadece şirketin Filipinler’deki temsilciliğinden bir duyuru yapıldı ancak bu duyuruda da yalnızca Galaxy A50 kılıflarından bahsedildi.

Avrupa’da, Hollanda merkezli perakendeci Coolblue’da yukarıda gördüğünüz kılıf modelleri mevcut; Avengers, Spider-Man, Captain America ve Iron Man. Ancak bunlar Galaxy A50 ve A70’e özel kılıflar. Amazon Almanya ise, aynı telefon kılıflarının Galaxy A40’e özel olanlarını satışa sundu.

Süper kahraman temalı bu özel kılıfların her birinin fiyatı 29.90 euro (yaklaşık 196 TL) olarak belirlenmiş. Bunun yeterince düşük bir fiyat olmadığı kesin ancak Samsung’un bu kılıfları üretmek için Marvel’e telif hakkı ödemesi yaptığı da hesaba katıldığında normal bir fiyat olduğu söylenebilir.