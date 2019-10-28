Samsung'un Reklam Kampanyası Fena Patladı!

Samsung tarafından geçtiğimiz günlerde başlatılan SpaceSelfie kampanyası, talihsiz bir son ile karşı karşıya kaldı.

Evin Arka Bahçesine Düştü

Galaxy S10 5G modeli için ilginç bir reklam kampanyası başlatan Samsung, kullanıcıların çektiği fotoğrafları stratosfer dışına göndermeyi planlıyordu. Şirketin uzaya yolladığı araç Amerikalı bir ailenin evinin arka bahçesine çakıldı.

Samsung'un SpaceSelfie projesi için tasarlanan araç, tüm koşullar göz önüne alınarak tasarlanmıştı. Gönderim aşamasında 65,000 feet yüksekliğe kadar ulaşan aracın bu şekilde ani bir iniş yapması ise oldukça şaşırtıcı oldu.

Söz konusu durumun ardından açıklama yapan şirket sözcüsü, bu kampanyanın istenilmeyen şekilde ilerlediğini ve kötü sonuçlandığını doğruladı. Yine de bir ağaca takılması ile birlikte sert bir inişten son anda kurtulan aracın kötü hava koşulları nedeni ile düştüğü tahmin ediliyor.