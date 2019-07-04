Samsung'un Telefonları İddia Edildiği Kadar Su Geçirmez Değil mi?

Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC), Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un telefonlarının belirtildiği kadar su geçirmez olmadığını iddia ediyor.

Samsung'un amiral gemisi telefonları 2016'dan bu yana IP68 sertifikasını kullanıyor. 6 rakamı toz girişinin kesinlikle olmadığını belirtirken, 8 rakamı ise su geçirmez olduğu anlamına geliyor. Tabii, su geçirmezlik seviyesinin genellikle 1,5 metreye kadar olduğunu söylemekte fayda var. Nitekim telefon üreticileri de genellikle bu uyarıyı yapmayı tercih ediyorlar.

Samsung, IP68 sertifikasına sahip ilk akıllı telefonu Galaxy S7'yi 2016 yılında piyasaya sürmüştü. O tarihten itibaren Güney Koreli teknoloji devinin ürettiği tüm amiral gemisi cihazları IP68 sertifikasını taşıdı ve ‘su dostu’ telefonlar olarak lanse edildi. Fakat Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC), bunun yanlış bir reklam olduğunu iddia ediyor.

ACCC'nin iddiası iki önemli argümana dayanıyor. İlk olarak, Samsung’un bir reklamda, Galaxy telefonunu 30 dakika veya daha kısa bir süre boyunca 1,5 metre su altına batırmanın cihazı etkileyemeyeceğini söylmesi. İkincisi ise şirketin, IP68 sertifikası sadece tatlı su için geçerli olmasına rağmen, bazı reklam çekimlerini plajlarda yapması.

ACCC, 300'den fazla Samsung reklamını iddiasının temeline yerleştirdi. 2014 yılında piyasaya sürülen Galaxy S5 gibi IP67 sertifikalı telefonlar, 1 metre veya daha az derinliklerde 30 dakikaya kadar sudan etkilenmiyor; ancak ACCC genellikle 2016’dan sonra üretilen telefonlara atıfta bulunuyor.

Samsung, ACCC'nin suçlamalarını reddettiklerini ve mahkemede kendilerini savunacaklarını açıkladı.

Samsung'un üretici garantisi ve Avustralya Tüketici Yasası altındaki yükümlülükleri ile uyumlu olarak müşterilere ücretsiz çözümler sunduğunu söyleyen şirket, “Müşteri memnuniyeti Samsung’un en büyük önceliğidir. Müşterilerimizin ilgisine layık olabilmek için her zaman en iyisini yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.