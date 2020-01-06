Samsung'un Yapay İnsan Avatarları ile Tanışın

Samsung’un yeni yapay zeka projesi olan NEON’a dair bilgileri birkaç hafta önce paylaşmıştık. CES 2020’de tanıtılacak ürün ile ilgili olarak detaylı bilgiler fuardan önce gelmeye başladı. Yapay insan projesi olan NEON, iş ve eğlence dünyasında kullanılabilecek gerçeğe yakın insan avatarları yapmayı amaçlıyor.

Samsung Star Labs’ın Başkanı ve CEO’su olan Pranav Mistry, NEON ile ilgili olarak paylaştığı tweet’te avatarın kendi kendine yeni ifadeler, hareketler ve diyaloglar geliştirebileceğini söyledi.

Flying to CES tomorrow, and the code is finally working :) Ready to demo CORE R3. It can now autonomously create new expressions, new movements, new dialog (even in Hindi), completely different from the original captured data. pic.twitter.com/EPAJJrLyjd — Pranav Mistry (@pranavmistry) 5 Ocak 2020

Her ne kadar dijital insanları görmemiz yeni bir olay olmasa da NEON bu durumu bir ileri noktaya taşıyacak gibi görünüyor. Filmlerde ve bilgisayar oyunlarında dijital insanlar görüyor olsak da NEON sayesinde daha önce yazılımsal olarak kodlanmamış olan eylemler gerçekleştirilebilecek. NEON ile yaratılan dijital insanları aşağıdaki videoda görebilirsiniz:

Mistry'nin bir röportajında belirttiğine göre 2020’lerin en büyük teknolojisi dijital insanlar olacak. Bu da demek oluyor ki daha önce bilim kurgu filmlerinde gördüklerimiz gerçek hayatta karşımıza çıkacak. Dijital insanların haber sunucusu, resepsiyonist hatta yapay zekayla yaratılan bir oyuncu olabileceği düşünülüyor.

NEON’un tam olarak neleri vaat ettiğini ancak CES 2020’de öğrenebileceğiz. 7-9 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek olan fuarın en ilgi çeken konularından biri NEON olacak gibi görünüyor.