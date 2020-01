Samsung'un Yapay İnsan Avatarları ile Tanışın

Samsung’un yeni yapay zeka projesi olan NEON’a dair bilgileri birkaç hafta önce paylaşmıştık. CES 2020’de tanıtılacak ürün ile ilgili olarak detaylı bilgiler fuardan önce gelmeye başladı. Yapay insan projesi olan NEON, iş ve eğlence dünyasında kullanılabilecek gerçeğe yakın insan avatarları yapmayı amaçlıyor.

Samsung Star Labs’ın Başkanı ve CEO’su olan Pranav Mistry, NEON ile ilgili olarak paylaştığı tweet’te avatarın kendi kendine yeni ifadeler, hareketler ve diyaloglar geliştirebileceğini söyledi.

Flying to CES tomorrow, and the code is finally working :) Ready to demo CORE R3. It can now autonomously create new expressions, new movements, new dialog (even in Hindi), completely different from the original captured data. pic.twitter.com/EPAJJrLyjd