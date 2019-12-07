Samsung’un Yeni Katlanabilir Telefonu 108MP Kamera ile Gelebilir

Samsung’un yeni telefonlarından birinin kapaklı tasarıma sahip katlanabilir bir akıllı telefon olacağına dair söylentiler bir süredir etrafta dolaşıyor.

Görünüşe göre Samsung’dan kapaklı bir katlanabilir akıllı telefon görme ihtimalimiz her geçen daha da artıyor. Son olarak Bloomberg’den de bu konuda yeni bir istihbarat geldi.

108MP Kamera ve 5x Optik Zoom

Buna göre, Samsung'un yaklaşan Fold 2 cihazının 108MP ana kamera ve 5x optik zoom ünitesi ile birlikte geleceği iddia ediliyor.

Bu size tanıdık gelmiş olabilir çünkü yaklaşan Galaxy S11’in arka kısmında da aynı kamera diziliminin yer alacağına dair söylentiler var.

Şubat 2020'de Tanıtılabilir

Kapaklı telefonun aynı konfigürasyon ile geleceği ve muhtemelen Şubat ayında tanıtılacağı söyleniyor. Ancak söz konusu tanıtımın Galaxy S11 serisi ile aynı anda yapılmayacağı belirtiliyor.