Samsung’un Yeni Renk Seçeneği 'Galaxy S10e'ye de Geliyor

Birkaç hafta önce, Samsung’un Galaxy S10 ve Galaxy S10+ için Kardinal Kırmızısı (Cardinal Red) adlı yeni bir renk seçeneği daha sunacağı ortaya çıkmıştı. Bu özel rengin, sadece belirli Batı Avrupa pazarlarında sunulacağı belirtilmişti. Ancak başlangıçta, Galaxy S10’un daha uygun fiyatlı versiyonu (Galaxy S10e) için de bu renk seçeneğinin geçerli olup olmayacağı bilinmiyordu.

Bugün ortaya çıkan tasarım görselleri ise, Galaxy S10e’nin bu yeni renk seçeneğiyle geleceğini doğruluyor. Galaxy S10e de muhtemelen daha pahalı kardeşleri ile aynı pazarlarda satışa sunulacak.

Bir perakende listesinde, Kardinal Kırmızısı rengine sahip Galaxy S10 ve Galaxy S10+’nın 128 GB depolama alanıyla birlikte bu ayın sonlarına doğru İsviçre’de satışa sunulacağı ortaya çıktı bile. Cihazların, Batı Avrupa’daki diğer pazarlarda da yakın gelecekte satışa çıkarılması bekleniyor. Aynı şeyler Galaxy S10e için de söylenebilir.

Galaxy S10e ile Aynı Olacak

Yukarıdaki tasarım görselleri, yeni renk seçeneğinin Galaxy S10e’ye de uygulanacağını açıkça gösteriyor. Cihazda hiçbir şey değişmeyecek, yani hepimizin bildiği ve sevdiği Galaxy S10e ile aynı olacak.

Samsung, bu renk seçeneğinin nerelerde geçerli olacağına dair henüz resmi bir açıklama yapmadı. Fiyat konusuna gelecek olursak, hali hazırdaki Galaxy S10e’den daha pahalı olmayacağını söyleyebiliriz.