Samsung, Ünlü Kamera Firmasını Satın Almak İstiyor

Zoom, akıllı telefon üreticilerinin karşılaştığı en büyük zorluklardan bir tanesi. Nitekim çift kamera sisteminin ortaya çıkmasının altında da bu zorluk yatıyor. Üreticilerin ikincil kameradaki tercihi telefoto lens oluyor. Böylece optik yakınlaştırma ile tek bir nesneye odaklanma sağlanıyor. Kamera savaşlarında rakiplerinin önüne geçmek isteyen Samsung, bu alanda öncü firmalardan birisini satın almak için görüşmelerde bulunuyor.

İsrailli haber sitesi Globe, Samsung’un İsrail merkezli Corephotonics şirketini satın almaya çok yakın olduğunu yazdı. Güney Koreli devin masadaki teklifi ise 150 milyon dolar.

Oppo’nun kamera teknolojisinin ardındaki şirket olan Corephotonics, akıllı telefon endüstrisine yabancı değil. Oppo’nun Mobil Dünya Kongresi 2017‘de tanıttığı Corephotonics imzalı kamera kurulumu, gelişmiş OIS desteği ile kayıpsız 5x zoom sağlıyor.

Samsung, İsrailli kamera firmasını satın alırsa, Oppo’nun havasına son verebilir. Zira Koreli üretici, bu anlaşma sonucunda 5x zoom destekli kameraya kavuşacak.

Corephotonics, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada, zoom odaklı üçlü kamera sistemi geliştirdiklerini söylemişti. Görüntü birleştirme ve çoklu ölçeklendirme ile bir araya gelen yeni kamera kurulumu, kayıpsız 25x zoom sağlıyor.

Satın alma, Samsung’un rakiplerine karşı büyük bir zoom avantajına sahip olabileceği anlamına geliyor; ancak İsrailli firma şu sıralar Apple ile girdiği telif savaşıyla meşgul. Corephotonics, iPhone 7 Plus ve iPhone 8 Plus'taki çift lensli kamera sisteminde kendisine ait olan dört patentin ihlal edildiğini iddia ediyor.