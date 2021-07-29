Samsung Unpacked 2021 Etkinliğinde Hangi Ürünleri Görebiliriz?

Samsung Unpacked 2021, önümüzdeki ay itibarıyla teknoloji sevenlerle bir araya gelmeye hazırlanıyor. 11 Ağustos tarihinde düzenleneceği açıklanan etkinlik kapsamında, Samsung'un son model teknolojilerinin gün yüzüne çıkması bekleniliyor.

Unpacked, bir süredir Samsung tarafından gelenek haline getirildi. Şirket, genellikle yaz aylarında düzenlediği konferans tarzı etkinlikle yeni ürünlerin tanıtır olmuştu. Geleneği sürdürme kararı alan Güney Koreli teknoloji devi, 2021'de de benzer bir yol izleyeceğinin sinyallerini çok önceden vermişti.

Samsung Unpaced 2021 tanıtılan ürünler arasında ise birçok yeni telefon modeli olması bekleniyor. Özellikle şirketin, katlanabilir ekranlı modellerine yenilerini ekleyeceği ve bu modellerini güçlendireceği tahmin ediliyor.

Hemen aşağıda yer alan listemizde ise bu sene düzenlenen etkinlik kapsamında tanıtılması beklenen yeni ürünleri ve özelliklerini bulabilirsiniz.

Samsung Unpacked 2021 Tanıtılabilecek Modeller Listesi

Samsung'un bu sene iki farklı katlanabilir ekranlı modelle piyasada olacağı düşünülüyor. Özellikle işlemci krizi yaşanırken ve Note serisinin yeni modelinin gelmeyeceği dile getirilirken, Samsung'un daha az sayıda üreteceği farklı modellere kayabileceği konuşuluyor. Etkinlikte gösterilebilecek modeller ise aşağıdaki gibi.

Galaxy Z Fold 3

Samsung'un tablet boyutlarında tasarladığı katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold, piyasaya sürülen ilk katlanabilir telefonlardan biriydi. Ardından bu tasarımı ve modeli geliştirmeye devam eden Samsung, geçtiğimiz sene ikinci modeli kullanıcılarla buluşturmuştu.

Unpacked etkinliğinde tanıtılacak ilk telefonun ise Galaxy Z Fold 3 olacağı konuşulmaya başlandı. S Pen desteğiyle birlikte gelmesi beklenen yeni modelin, ekran altı ön kamera seçeneği sunması da bekleniliyor. Diğer özellikleri ise aşağıdaki gibi sıralanmıştı.

Ekran: 7.6-inch, AMOLED (120Hz), 1768 x 220 piksel

RAM: 12GB, 16GB

Depolama Alanı: 256GB, 512GB

Batarya: 4,400mAh

Arka Kamera: 3 adet 12-MP (ana, telephoto, ultra-geniş)

Ön Kamera: 10-megapixel Çerçeve üzerinde selfie kamerası

Ön Kamera: 4-megapixel ekran altı kamera

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888

Galaxy Z Flip 3

Hemen yukarıda gördüğünüz tasarım anlayışının ardından Samsung, Flip adını verdiği bir başka katlanabilir akıllı telefon modeli daha tanıtmıştı. Bu modelde ise telefon, normal boyutlardaydı ve yukarıdan aşağıya doğru kapanıyordu. Böylece cebe kolayca sığabilen, kullanışlı bir tasarım elde ediliyordu.

Samsung Galaxy Z Flip 3 olarak adlandırılan bu modelin, sızdırılan özellikleri ise aşağıdaki gibi oldu.

Ekran: 6.7-inç, 120Hz

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888

Bellek: 8GB RAM

Depolama Alanı: 256GB

Kamera: 2 adet 12MP arka kamera, 10MP ön kamera

Suya Dayanıklılık: IPX8

Küçük Ekran: 1.9-inç

Bataryar: 3300mAh

Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch 4 Classic

İki yeni akıllı saat, doğrudan Google ile ortaklık kurulan geliştirilen ilk akıllı saatler olmaları açısından önem arz ediyorlar. Google I/O etkinliği sorasında WearOS konusunda Samsung ile ortaklık yapılacağı dile getirilmiş ve bir nevi Tizen işletim sistemi ile WearOS'in birleşeceği dile getirilmişti.

Bu duyuru sonrasında piyasaya çıkması beklenen en yeni saatlar ise Galaxy Watch 4'ler olacaklar.

Saatlerin özellikleri konusunda birçok bilgi olmasına karşın, bu detaylar böylesine ürünlerde çok mühim görünmüyorlar. Onun yerine etkinlik sırasında tanıtılacak işletim sistemi detayları daha ilgi çekici görünüyor.

Galaxy Buds 2

140 ila 160 dolar arasında bir fiyatla piyasada olması beklenen yeni bluetooth kulaklık modeli, başarılı özellikler de barındıracak. Bunların arasında aktif ses engelleyici özelliği en dikkat çekici olanı. Genellikle bu segmentte yer alan kulaklıklarda göremediğimiz detaylardan bir tanesi.

Kulaklığın tasarımı konusunda ise herhangi bir değişiklik yapılmamış gibi görünüyor. Bir önceki modelin rötuşlanmış bir hali bizleri bekliyor.