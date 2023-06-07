Samsung, Unpacked Etkinliğinin Tarihini Açıkladı: Galaxy Z Fold ve Flip 5 Geliyor!

Dünyanın bir numaralı akıllı telefon satıcısı Samsung, merakla beklenen Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 telefonlarını Temmuz ayı sonunda piyasaya süreceğini doğruladı. Her zamankinden çok daha erken olan bu etkinlik Güney Kore'nin Seul kentinde düzenlenecek ve Samsung ilk kez kendi ülkesinde bir Unpacked etkinliği gerçekleştirmiş olacak.

Samsung ayrıca gelecekteki etkinliklerini Las Vegas ve New York gibi büyük ABD sahnelerine bağlı kalmak yerine dünyanın farklı şehirlerinde düzenlemeyi planladığını açıkladı. Bu hamle, Samsung'un ürünlerini sergilemek için dünya çapında farklı trendlere öncülük eden kültürel şehirlere odaklanmaya çalıştığını gösteriyor.

Henüz kesin bir duyuru tarihi olmasa da Samsung genellikle bu tür partileri çalışma haftasının ortasında düzenlemeyi sevdiği için etkinlik muhtemelen 26 Temmuz'da gerçekleşecek. Şirketin etkinlikte Galaxy Watch 6 ve Watch 6 Classic ve merakla beklenen Galaxy Tab S9 serisi gibi diğer ürünleri de piyasaya sürmesi bekleniyor.

Samsung Etkinlikte Yeni Neler Tanıtmayı Planlıyor?

Görünüşe göre Tab S9, S9+ ve S9 Ultra gibi süper premium modellerin yanı sıra, Apple'ın sektör lideri iPad Pro'larına, iPad Air'e ve hatta en yeni "standart" iPad'e tam bir alternatif sunacak ekstra büyük ekranlı orta seviye bir Tab S9 FE de içerecek.

Samsung'un Galaxy Buds ailesine yeni eklenenler hakkında herhangi bir bilgi vermediğini belirtmek gerek ancak Buds 3 veya Buds 3 Pro versiyonunun ortaya çıkması için hâlâ zaman var.

Genel olarak, yaklaşan Samsung Unpacked etkinliği, şirketin yeni nesil katlanabilir cihazlarını ve merakla beklenen diğer ürünlerini tanıtacağı heyecan verici bir etkinlik olarak şekilleniyor. Eylül ayında iPhone 15 ailesinin küresel sahneye çıkacağı düşünüldüğünde, Samsung'un yeni ürünlerinin Apple'ın sunduklarına karşı nasıl duracağını ve bu teknoloji devleri arasındaki rekabetin önümüzdeki aylarda nasıl sonuçlanacağını görmek ilginç olacak.