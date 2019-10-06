Samsung Üretimi Durdurdu, WhatsApp Kayboluyor! - Teknoloji Haberleri #64

Teknoloji haberlerinin bu haftaki bölümünde birbirinden güzel ve önemli gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Gelin hep beraber bu hafta teknoloji gündeminde neler olmuş bakalım.

İstanbul'da gerçekleşen 5,8 şiddetindeki deprem operatörlerin çuvallamasına neden olmuş ve sosyal medyada oldukça büyük tepki toplamıştı. Yeni açıklamalara göre üç operatör, bunun önüne geçmek için yeni çalışmalar yapacak. Operatörler ortak afet hattı kuracaklar. Patlayan akıllı telefon 14 yaşındaki genç kızın ölümüne yol açtı.

Eski SIM kartlar kolayca hacklenebiliyor. Uçaklardaki orta koltukların yapısı değişiyor. Sızıntılara göre, Samsung Galaxy S11'de vücudun su dengesini tarama özelliği bulunacak. Call of Duty: Mobile indirilmeye açıldı.

Cep telefonu bağımlılığı artıyor. Her 5 kişiden 1'i akıllı telefon bağımlısı. Amazon lojistik ülkemizde kullanıma açıldı. General Mobile sizin için hayvan barınaklarına mama bağışında bulunuyor.

WhatsApp'a kendi kendini silen mesaj özelliği geliyor. GoPro Hero 8 Black ve Max tanıtıldı. Kasiyersiz mağazalar standart haline gelecek. iPhone 11 serisinin ülkemizdeki çıkış tarihi belli oldu. Netflix logolu USB bellekler tehlike saçıyor. Huawei Mate 30 ailesi satışa çıkar çıkmaz 1 milyon satış bandını geçti. Ürün sadece Çin'de satılıyor.

Dünyanın ilk kafa nakli ameliyatı iptal edildi. Samsung Çin'de üretim yapmaya son verdi. Apple CEO'su Tim Cook "Apple fiyatları düşük tutuyor" dedi. İnternet orucu dönemi başladı. Samsung, Galaxy S4 sahiplerine para verecek.

Hemen aşağıda bulunan videodan bu hafta teknoloji gündeminde neler yaşandığını tüm detaylarıyla öğrenebilirsiniz.