Samsung US iPhone ile Tweet Attı!

Hemen hepimiz akıllı telefon üreticileri arasındaki rekabetin farkındayız ve üreticiler, ellerine geçen her kozu kullanmak konusunda fazlası ile ısrarcılar. Öte taraftan söz konusu markalar Apple ve Samsung olduğunda, rekabetin de verdiği etki ile, olay kolayca yoldan çıkabiliyor ve çokça ses getiriyor. Nitekim bu akşam gerçekleşecek olan Unpacked 2021 etkinliğine dair ufak bir duyuru yapmak isteyen Samsung US iPhone ile tweet atması sonucunda, hiç de istemeyecekleri bir ana imza attı.

Samsung US iPhone'dan Tweet Attı: Sosyal Medya Karıştı!

Günümüzde akıllı telefon sektöründe çalışan yetkili kişilerin ya da marka elçilerinin zaman zaman istenmeyecek hatalar işlediğini görebiliyoruz. Örneğin 2013 yılında tenis yıldızı David Ferrer, anlaşmalı olduğu Galaxy S4'ü övmek için bir tweet attı ancak bunu bir iPhone aracılığı ile yaptı. Aynı yıl, T-Mobile CEO'su John Legere Galaxy Note 3'ü övmek için bir iPhone ile tweet atmıştı.

Ancak söz konusu şey markalar olduğunda, bu hatalar nadirdir.

Samsung tarafından bu akşam düzenlenecek olan Unpacked 2021 sırasında şirkete ait yeni akıllı telefon, akıllı saat, kablosuz kulaklık ve aksesuar modelleri ile karşılaşmayı bekliyoruz. Nitekim Güney Koreli teknoloji devinin Amerika Birleşik Devletleri ayağı da, bu etkinliği hatırlatmak için ufak bir tweet atmak istedi.

Öte taraftan gözden kaçan ufak ama önemli bir şey vardı.

Bildiğiniz üzere iPhone, iPad ve Mac cihazlardan atılan tweetlerin altında, bu tweetin hangi cihazdan atıldığı görülebiliyor. Samsung'un sosyal medya yöneticisi, fanatik hayranların gözünde neredeyse affedilemez bir suç işledi ve bu tweeti bir iPhone aracılığı ile gönderdi.

Olay kısa sürede fark edildi ve sosyal medya kullanıcılarının alay konusu oldu. Tweet kısa bir süre içerisinde yayından kaldırıldı ancak o zamana kadar pek çok ekran görüntüsü alınmıştı bile.

Unpacked 2021 Sırasında Neler Tanıtılacak?

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S21 Plus

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy Buds Pro

Samsung Galaxy Smart Tag

Hemen yukarıdaki yazımızdan serinin üç yeni telefonu hakkında şimdiye kadar çıkmış olan tüm sızıntıları, haberleri ve iddiaları görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca Galaxy S21, Galaxy S21 Plus ve Galaxy S21 Ultra modellerinde görmeyi beklediğimiz şeylerde bu yazıda yer alıyor.

Peki siz yaşanan bu garip gelişme hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung, bu tweeti atan kişi hakkında bir yaptırım uygulayacak mı? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı unutmayın.