Samsung ve LG: Eskimiş Pille Cihazlarımızı Yavaşlatmıyoruz

Bir süre önce Apple, iPhone'larda 'planlı eskime' politikasını izlediğini ve eskimiş pillere sahip iPhone'ları yavaşlattığını doğrulamıştı. Bunun üzerine büyük tepki toplayan Apple, özür dilemiş ve batarya değişim fiyatını 79 dolardan 29 dolara kadar düşürmüştü. Ancak Apple'a rakip olan şirketler bu planlı eskimeyi isim vermeden eleştiriyorlar ve kendilerinin böyle bir şey yapmayacaklarını vurguluyorlar.

İlk olarak HTC ve Motorola'dan gelen bu açıklama bugün ise Güney Koreli Samsung ve LG şirketlerinden geldi. Apple markasının adını vermeden eleştiren bu iki firma, cihazlarında asla böyle bir yavaşlama olmayacağını ifade ediyor. Gündemi takip eden LG ve Samsung, açık açık Apple kullanıcılarını iPhone'lardan vazgeçirmek istiyor.

LG ve Samsung şirketlerinden gelen açıklamalar şu şekildeydi:

LG: Biz müşteri düşüncesine önem veren bir firmayız. Asla planlı eskiyen bir LG telefonuna sahip olamazsınız.

Biz müşteri düşüncesine önem veren bir firmayız. Asla planlı eskiyen bir LG telefonuna sahip olamazsınız. Samsung: Ürün kalitesi Samsung Mobile'ın en büyük önceliği olmuştur ve daima olacaktır. Samsung mobil cihazlarının pil ömrünü, pil şarj akımını ve şarj süresini yöneten yazılım algoritmaları içeren çok katmanlı güvenlik önlemleri ile sağlıyoruz. Asla eski bir telefonun C PU performansını düşürmeyiz.

Android pazarının en etkili isimlerinden olan Samsung ve LG, cihazlarda oluşan yavaşlamanın kasıtlı olmadığını sadece işletim sisteminden kaynaklanabileceği vurguluyorlar. Ancak tabii ki kullandığınız telefonun planlı olarak eskimediğnii bilmek kulağa hoş geliyor.

Bu açıklamalara karşı henüz bir hamle yapmayan Apple'ın bu durumdan hızlıca kurtulmasını ve kaybettiği kullanıcılarını geri kazanması gerektiğini düşünüyorum.