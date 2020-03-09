Samsung ve MediaTek'den Dünyanın İlk Wi-Fi 6 8K TV'si

Samsung ve MediaTek, Wi-Fi 6 standartlarını da destekleyen dünyanın ilk 8K QLED TV’sini tanıttı. Samsung 8K QLED Y20 modeli (Q950, Q900) yeni Wi-Fi standardını destekliyor ve MediaTek’in özel Wi-Fi 6 yonga setiyle donatıldı.

Samsung 8K QLED Y20 TV, Güney Koreli teknoloji devinin en yeni amiral gemisi ve şu anda dünya genelinde Wi-Fi 6 bağlantısını destekleyen tek televizyon olma özelliğini taşıyor. Samsung 8K QLED Y20, daha iyi bağlantı sunduğundan daha iyi multimedya tüketimi, genel olarak daha akıcı bir deneyim sunacak gibi görünüyor. Bilmeyenler için WiFi 6, kablosuz bağlantı alanındaki en son standart. Önceki nesillere göre güç tasarrufu ve daha yüksek iletişim hızı sunuyor. Bu teknoloji 8K akış deneyimini çok daha sorunsuz hale getirmek için gerekli. Büyük bit hızı için hızlı bir internet dışında gelişmiş bir alıcı gerekiyor, WiFi burada devreye giriyor.

MediaTek’ten yapılan basın açıklamasına göre, “Samsung, MediaTek’in uzun süredir devam eden stratejik bir ortağıdır ve sürekli yenilik yapma çabası MedaTek’in WiFi 6 ailemiz gibi sektör lideri çip çözümlerini pazara getirmeye devam etmesini sağlamıştır. Samsung, premium akıllı TV segmentinin büyümesine teşvik ediyor ve onlarla WiFi 6 ve 8K’da işbirliği yapmak, gelişmiş bağlantı ve WiFi 6 çözümleri için güçlü bir küresel talebin sadece başlangıcı.”