Samsung ve Microsoft'tan Dikkat Çeken xCloud Hamlesi!

Samsung ve Microsoft arasında yapılan yeni iş birliği ile birlikte bulut tabanlı oyun servisi xCloud daha başarılı bir yapıya bürünebilir.

xCloud Ön Yüklü Olarak Gelebilir!

Samsung, dün gece saatlerinde Galaxy S20, Galaxy S20 Plus, Galaxy S20 Ultra, Galaxy Z Flip ve Galaxy Buds+ modellerini tanıttı. Buna ek olarak gözden kaçan ancak oldukça büyük öneme sahip detaylardan birisi ise Microsoft ile genişleyen iş birliği oldu.

Samsung ve Microsoft bulut tabanlı oyun servisi xCloud için özel bir ekip oluşturuyor. Bunun sonucu olarak xCloud, gelecek nesil Samsung akıllı telefonlarında ön yüklü bir hale gelebilir.

Bu, Xbox ile yaptığımız oyun ortaklığının sadece bir başlangıcı. Hem Samsung hem de Xbox, dünyanın dört bir yanında bulunan mobil oyuncuların deneyimlerini geliştirmek konusunda aynı vizyonu paylaşıyor. 5G destekli cihazlarımız var ve Microsoft'un geçmiş deneyimlerini de kullanarak birinci sınıf bulut tabanlı oyun akışı deneyimi oluşturmak için birlikte çalışıyoruz. Bu yıl, bu konuda çok daha fazla şey duyacaksınız. - Samsung ABD Pazarlama Başkanı David S. Park

David tarafından yapılan açıklamalar Microsoft tarafından da onaylandı. Ancak her iki şirket de bu ortaklığın ilerleyen dönemlerde nasıl şekillenebileceği konusunda detay vermekten kaçınıyor.

Oyunculara yüksek kaliteye sahip oyun akışı sağlamak asıl hedefimiz. Bu hedefe giderken sağlanacak yeni ortaklıklar son derece önemli. Galaxy cihazlarda bu deneyimi test eden kullanıcılardan olumlu geri bildirimler aldık. Yine de deneyimi iyileştirmek için çalışmalara devam ediyoruz ve süreçle birlikte bu daha iyi bir hale gelecek. Project xCloud üzerinde çalışmak heyecan verici. Bu sene Samsung ile birlikte daha fazla bilgiyi sizlerle paylaşacağız. - Microsoft Project xCloud Şefi Kareem Choudhry

Şu anda sahip olduğumuz bilgiler, gelecek dönemlerde daha fazla bilgi ile karşılaşacağımızdan başka herhangi bir detay sunmuyor. Olası gelişmelerden haberdar olmak için bizi takipte kalın.