Samsung ve Sony, PlayStation 5 için İş Birliği Yapabilir!

Geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan sızıntılara göre Samsung ve Sony yaklaşmakta olan yeni nesil oyun konsolu üzerinde bir iş birliği yapmış olabilir.,

Hızın Sırrı Samsung'da Saklı

PlayStation 5 bu yıl içerisinde oyuncularla buluşacak ve bu noktada hala gizemini koruyor. Buna karşın şirket bazı detayları açıkladı ve burada en övündüğü konulardan birisi ise yüksek hızlı SSD olarak öne çıkmakta. Bunun oyunlar ve oyuncular açısından önemli bir değişiklik olduğunu vurgulayan şirket, yükleme hızı noktasında da oldukça iddialı.

PlayStation 5'in baş mimarı Mark Cerney, Marvel Spider-Man yükleme süreleri üzerinden yola çıkarak arada nasıl bir farkın olduğunu gözler önüne serdi.

Buna göre PS4 üzerinde yaklaşık 15 saniye olan yüklenme süresi, PS5 (geliştirici kiti) ile birlikte 0,8 saniye oluyor. Bu da yeni nesil konsolun mevcut nesile göre 18 kat daha hızlı olduğu anlamına geliyor ki, bunun kayda değer bir yenilik olduğu açıkça söylenebilir.

Kısa bir süre öncesine kadar bu hızlı depolama biriminin kim tarafından üretileceği merak ediliyordu. Şimdi ise arkasında Samsung'un olduğu anlaşıldı. Şirket içerisinden sızdırılan raporlara göre yeni nesil konsolda bulunan SSD, Samsung tarafından üretilecek.

Peki siz bu yükleme süreleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu sizi heyecanlandırmak için yeterli oldu mu? Konu ile ilgili görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.