Samsung, Birçok Farklı Alanda Kullanılabilen Yeni 5K Monitörünü Tanıttı!

Samsung Electronics, ViewFinity monitör serisinin son üyesi olan 27 inç ViewFinity S9'u tanıttı.

Bu yeni 5K monitör (model adı S90PC), grafik tasarım ve fotoğrafçılık alanındaki profesyonellere hitap eden çığır açan özellikler sunuyor. 5K (5120x2880) çözünürlüğüyle, diğer UHD monitörlerden %50 daha büyük bir çalışma alanı sağlayarak kullanıcıların yakınlaştırmaya gerek kalmadan ultra yüksek çözünürlüklü içerikler üzerinde çalışmasına olanak tanıyor.

ViewFinity S9 Kullanıcılara Neler Vaat Ediyor?

ViewFinity S9'un 2023 yılında CES İnovasyon Ödülü aldığını belirten Samsung Electronics Görsel Ekran Bölümü Başkan Yardımcısı Hoon Chung, monitörün yaratıcı ve görsel profesyoneller için yüksek performans ve harika bir deneyim sunmak üzere tasarlandığını vurguladı.

Monitör, %99 DCI-P3 ve 218 PPI ile canlı ve hareketli renkler sunarken, çeşitli aydınlatma koşullarında rahat görüntüleme için 600 cd/m2 tipik parlaklık seviyesine sahip. Samsung'un kalibrasyon teknolojisi, Delta E <2 doğruluğu ile doğru renkler sağlıyor.

ViewFinity S9'un benzersiz bir özelliği de kullanıcıların karmaşık kalibrasyon ekipmanlarına ihtiyaç duymadan akıllı telefonlarını kullanarak ekran ayarlarında ince ayar yapabilmelerini sağlayan Akıllı Kalibrasyon'dur. Kullanıcılar akıllı telefon kamerasını ekrana doğrultarak renk sıcaklığı, parlaklık, renk alanı ve gama ayarları için ayarları özelleştirebilir.

ViewFinity S9, kullanıcı deneyimini geliştirmek için USB-C, Thunderbolt 4 ve mini DisplayPort girişleri gibi çok yönlü bağlantı seçenekleri sunarak hem Mac hem de Windows PC'lerle uyumlu olmasını sağlıyor. Thunderbolt 4 uyumluluğu ayrıca cihazları 90W'a kadar güçle şarj etmeye ve 40 Gbps'ye kadar yüksek hızlı veri aktarımına olanak tanıyor.

Monitör, ek kablo gerektirmeden sorunsuz bir şekilde bağlanan ve Google Meet gibi uygulamalar aracılığıyla kristal netliğinde görüntülü görüşmeler sağlayan dâhili bir 4K SlimFit kamera ile birlikte geliyor. Kamera, monitörün açısına uyacak şekilde eğilebilir ve Otomatik Çerçeveleme, pozisyon değiştirirken bile kullanıcıyı kamera görüntüsünde tutar.

İnce metal tasarımı, ergonomik özellikleri ve VESA montaj uyumluluğu ile ViewFinity S9, çeşitli ortamlara uyum sağlayabilir ve rahat kullanımla üretkenliği destekleyebilir.

Samsung ViewFinity S9 Ne Zaman Satışa Sunulacak?

ViewFinity S9, 26 Haziran 2023'te dünya çapında satışa sunulacak ve belirli lansman tarihleri bölgesel pazarlara göre değişecek.