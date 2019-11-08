Samsung'un Yeni Katlanabilir Telefonu W20'nin Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Samsung yepyeni bir katlanabilir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Samsung'un W20 adını verdiği katlanabilen akıllı telefon modeli hakkında detaylar gelmeye başladı.

Samsung'un yeni katlanabilir akıllı telefon modeli hakkında birkaç görsel ortaya çıktı. W20 isimli katlanabilen akıllı telefon modelinin yatay olarak katlanacağı söyleniyor. Bazı kullanıcılar W20'nin Galaxy Fold'a benzeyeceğini öne sürmekte.

W20'nin 5G teknolojisini destekleyeceği de yine söylentiler arasında yer almakta. W20, Galaxy Fold'un 5G'li versiyonu olabilir. W20, 14 Kasım'da Çin'in Vuhan şehrinde tanıtılacak. Akıllı telefon hakkındaki detayların gelecek hafta gelmesi bekleniyor.

Hemen aşağıdan W20'nin posterine ulaşabilirsiniz. Yayınlanan posterde W20'nin 5G teknolojisine sahip olacağı görülmekte. Cihazın Exynos 990 yonga setinden gücünü alacağı söylentiler arasında bulunmakta. W20'nin kaç GB RAM ve dahili depolama alanına sahip olacağı hakkında herhangi bir sızıntı gelmedi. W20'nin ekrandan parmak izi teknolojisine sahip olmasına kesin gözüyle bakılmakta.

Samsung, geçtiğimiz ayın sonuna doğru yatay olarak katlanan bir telefon akıllı telefon modeli tasarımı duyurdu ancak cihazın şu an piyasaya sürülmeye hazır olmadığı söyleniyor. W20 modeli hakkında sızıntılar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın!