Samsung Yakında Kıvrılabilir TV'ler Üretmeye Başlayabilir

Samsung'un yakında kıvrılabilir TV'lerin üretimine başlayacağı söyleniyor.

Yeni bir rapor, Samsung'un TV konusunda uzun süredir rakibi olan LG'ye rakip olabilecek yeni bir ürün piyasaya sürmeyi planladığını ortaya koydu. Söz konusu yeni ürün, LG'nin hâlihazırda kullanıcılara sunmuş olduğu kıvrılabilir QD-OLED TV olacak.

TheElec'in raporuna göre konuya yakın kaynaklar Güney Kore merkezli teknoloji devinin şu anda yeni nesil QD-OLED panelleri üzerinde çalıştığını iddia etti. "Amaç, cam alt tabakaların kullanımını mevcut ikiden bire düşürmek" ve bu şirketin gelecekte kıvrılabilir TV'lerin üretebilmesini sağlayacak. Şirketin bu üzerinde durmuş olduğu yeni tür görüntüleme teknolojisini geliştiren görüntüleme birimi, Samsung Electronics'in yakında bir kıvrılabilir TV'yi piyasaya sürebileceği anlamına geliyor.

Samsung Kıvrılabilir TV Sektöründe LG'ye Rakip Olmak İstiyor

Şu an itibariyle kıvrılabilir ekrana sahip piyasada bulunan tek TV LG'ye ait. Bu model oldukça dikkat çekici ve yenilikçi bir ürün olmasına rağmen üretim noktasında büyük bütçelere mal oldu, bu da başka bir deyişle, bu türün üretilemeyecek veya daha yaygın olarak kullanılıp satılamayacak kadar pahalı olmasına yol açıyor.

Bu nedenle rekabet açısından Samsung tarafından piyasaya sürülecek kıvrılabilir modelin piyasaya göre daha uygun olması muhtemel ancak maliyet süreci ve üretim göz önüne alındığında pek de olası görünmüyor.

Her hâlükârda bunun henüz doğrulanmamış bir rapor olduğunu unutmamak gerek. Samsung cephesinden bu konuyla ilgili resmî duyurular gelmedikçe tüm bunlar yalnızca spekülasyondan ibaret.

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