Samsung Yakında Yeni Bir Tablet Daha Piyasaya Sürebilir

Google’ın Android tabletlerden vazgeçmesine rağmen, Samsung bu tür tabletler üretmeye devam ediyor.

Güney Koreli teknoloji devi sadece bu yıl içerisinde bile, Galaxy Tab S5e, Galaxy Tab S6, Galaxy Tab A 10.1 (2019) ve birkaç diğer bütçe cihazını piyasaya sürdü. Şimdi de Wi-Fi Alliance ve FCC sertifikalarına göre, yakında listeye katılan başka bir Galaxy tableti daha görebiliriz.

SM-T545 model numarasına sahip bir Samsung tableti, Wi-Fi Alliance ve FCC sertifikalarında şimdiden yerini aldı. Bu, söz konusu cihazın yakın bir zamanda piyasaya çıkacağını işaret ediyor. Çünkü bu aşamadan geçen bir cihaz genellikle haftalar içerisinde resmi olarak ortaya çıkar. Ancak şimdiye kadar yeni tabletle ilgili hiçbir sızıntı haberi paylaşılmadığı için, cihazın hangi özelliklerle geleceğini henüz bilmiyoruz.

Aynı model numarasına sahip bir cihaz, bundan birkaç ay önce Geekbench’in internet sitesinde de görülmüştü. Benchmark verilerine göre cihazda, Qualcomm Snapdragon 710 yonga seti, 4GB RAM ve Anroid Pie işletim sistemi yer alacak. Veriler bunun bir orta seviye tablet olacağına işaret ediyor. Yeni bir cihazın özellikleri konusunda benchmark değerleri en güvenilir veriler olmasa da, cihazın model numarası bile bunun orta seviye bir cihaz olabileceğini gösteriyor.

Geçtiğimiz Haziran ayında ortaya çıkan bir haberde de Samsung’un 10 inç’lik Galaxy Tab Active üzerinde çalıştığı iddia edilmişti. Ayrıca şirket, 'Tab Active Pro' isimlendirmesi için ticari marka başvurusunda da bulundu. SM-T545 model numarasının tam olarak hangi tablete ait olduğundan henüz emin olamasak da Galaxy Tab Active Pro’ya ait olma ihtimali olduğunu da söyleyelim.