Samsung, Mağazasında Yanlışlıkla iPhone Fotoğraflarını Kullandı

Bir Samsung yetkilisi her şirketin kaçınmak istediği klasik bir hatayı yaparak bir rakibin ürününü tanıttı. Güney Kore'de Samsung Üyeleri uygulamasını güncellemekten sorumlu bir kişi, Samsung temalarını tanıtan bir afiş için iPhone resimlerini kullandı. Kullanıcılar hatayı hemen fark etti ve afişin resimlerini Samsung'un topluluk forumunda paylaştı.

Resim belirli iPhone modellerini açıkça göstermese de kesinlikle Samsung telefonları olmadıkları aşikâr. Afişte gösterilen üç cihazın da iPhone olduğunu gösteren geniş çentikleri var. Samsung'un forumunda bir kullanıcı "Samsung telefonlarını kullanmayan bazı Samsung Electronics çalışanları varmış gibi görünüyor." yorumunu yaptı. Bir diğeri ise "Çerçevenin ve çentiğin boyutuna bakılırsa iPhone X, XS, ve 11 Pro'ya benziyor." dedi.

Samsung Konuyla İlgili Hızla Açıklama Yaptı

Bu arada, Samsung hatasını hızlıca kabul etti. Bir Galaxy Store yetkilisi, forum gönderisine şu yorumu gönderdi:

"Merhaba. Sorumlu kişi, tasarım kaynak dosyasını değiştirme sürecinde bir hata yaptı. Afiş görseli bugün değiştirilecek. Galaxy hizmetine gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz."

Afiş kısa bir süre sonra Galaxy S22 serisine çok benzeyen ortalanmış bir delikli bir telefonu gösterecek şekilde değiştirildi.

Samsung daha önce de benzer hatalar yaptı. Kısa süre önce katlanabilir telefonları tanıtmak amacıyla Twitter'da Oppo Find N'yi öven şirket ayrıca birçok kez iPhone'lardan tweet atmıştı.