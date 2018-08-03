Samsung Yanlışlıkla Note 9'un Görselini Yayınladı

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, önümüzdeki hafta itibarıyla resmi tanıtımını yapacağı Galaxy Note 9 için heyecan seviyesini yükseltirken, Samsung Yeni Zelanda beklenmedik bir hata yaparak, yeni telefonun görsellerini paylaştı.

Galaxy S9’un beklenen satış rakamlarını yakalayamamasının ardından Galaxy Note 9’un tanıtımına önem vereceğini belli eden Samsung, beklenmedik bir hata yaptı. Merakla beklenen telefonuna dair bugüne kadar ser verip sır vermeyen şirket, yanlışlıkla telefonun görsellerini paylaşmasıyla takipçilerini bir hayli şaşırttı.

Bugün erken saatlerde Yeni Zelanda’da Galaxy Note 9 için ön sipariş sayfasını aktif hale getiren Samsung, sayfada telefonun ve yeni S Pen’in görsellerini paylaştı. Daha önce görülmemiş fotoğrafları “yanlışlıkla” paylaşan şirket, hatanın fark edilmesinin hemen ardından görselleri sayfadan kaldırdı. Buna rağmen Twitter üzerinden paylaştığı sızıntı bilgilerle tanıdığımız Evan Blass, ön sipariş sayfasının ilk haline dair görüntüleri paylaştı.

Samsung Yeni Zelanda, “yanlışlıkla” yayınladığı görsellin ardından bir başka “yanlışlık” daha yaparak, Note 9’un basın mensupları için hazırlanmış bir videosunu daha paylaştı. Paylaşılan video, görselde olduğu gibi çok kısa sürede sayfadan kaldırıldı. Görselin aksine yayınlanan video, Samsung tarafından yüklenen farklı mecralardan kaldırıldı.