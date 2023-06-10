Samsung'dan Beklenen Hamle: Yeni Bir Yapay Zeka Modeli Daha Yolda!

Yeni bir rapora göre Samsung Electronics, kısa süre önce dâhili verilerinin sızdırılmasının ardından, dâhili uygulamalar için kendi büyük dil modelini (LLM) tam ölçekli olarak geliştirmeye başladı.

Samsung Research'ün öncülük ettiği proje, iş gücü ve kaynaklar açısından önemli yatırımlar aldı. Özellikle mevcut tüm GPU kaynakları, bu tür modellerin eğitiminde temel bir bileşen olan LLM'nin geliştirilmesine ayrıldı. Samsung, LLM'nin ilk versiyonunu iki aylık bir zaman dilimi içinde tamamlamayı hedefliyor.

Samsung'un Yapay Zekâ Çözümü Yazılım Geliştirme Süresini Kısaltmayı Hedefliyor

Samsung'un LLM çözümünün öncelikli odak noktası belge özetleme, yazılım geliştirme ve dil çevirisi olacak. Şirket henüz yapay zekâ çözümünü genel kullanıma sunma konusunda karar vermemiş olsa da dâhili kullanımı bir öncelik olarak kabul ediliyor.

ChatGPT de dâhil olmak üzere üçüncü taraf yapay zekâ çözümlerine daha önce güvenilmesi, talihsiz veri sızıntısına yol açmış ve Samsung'u bu tür harici çözümlerin kullanımını yasaklamaya ve kendi özel yapay zekâ teknolojisini yaratmaya sevk etmişti.

Samsung, LLM teknolojisine dayalı yapay zekâ çözümlerinin kullanılmasının yazılım geliştirme ve yarı iletken tasarımı için gereken süreyi önemli ölçüde azaltabileceğine inanıyor.