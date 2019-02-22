Samsung Yeni Akıllı Saati 'Galaxy Watch Active'i Tanıttı! 

Samsung, 20 Şubat’ta düzenlediği Unpacked etkinliğinde merakla beklenen yeni cihazlarını tanıttı. Etkinlikte tanıtılan cihazlar arasında şirketin ilk katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold, Galaxy S10 ailesi, yeni nesil kablosuz kulakiçi kulaklığı Galaxy Buds ve yeni akıllı bilekliği Galaxy Fit’in yanı sıra şirketin yeni akıllı saati Galaxy Watch Active de vardı.

Galaxy Watch Active şu anda ön siparişlere açılmış durumda ve saati eğer 8 Mart Cuma gününden önce sipariş ederseniz sadece 199.99 Dolar (yaklaşık 1.070 TL) ödeyeceksiniz. Ayrıca erken siparişiniz sayesinde saatin yanında bir de ücretsiz kablosuz şarj cihazı alacaksınız.

Önceki nesil Samsung akıllı saatlerine göre yeni bir görünüme kavuşan Galaxy Watch Active’ın, artık dönen bir çerçeveye sahip olmadığını ancak kan basıncınızı izlemek gibi yeni özelliklerle geldiğini söyleyebiliriz. Ayrıca akıllı saati deneme fırsatı bulanlar, saatin bileğe takıldığında çok hafif olduğunu belirtiyor.

Galaxy Watch Active’in teknik özelliklerine değinecek olursak, dokunmatik AMOLED bir ekrana sahip olan akıllı saat 1.1 inçlik boyutuyla 360x360 piksel çözünürlük sunuyor. Ayrıca ekran Gorilla Glass 3 teknolojisiyle korunuyor. 10nm’lik çift Cortex-A53 çekirdekli Exynos 9110 yonga setiyle gelen cihazda 768MB RAM ve 4GB depolama alanı bulunuyor. 230mAh’lik bir batarya ile gelen Galaxy Watch Active, bu sayede yaklaşık 24 saatlik bir kullanım sunuyor.

Eğer 8 Mart’a kadar yapacağınız ön siparişle ücretsiz olarak sahip olabileceğiniz kablosuz şarj cihazını sonradan ayrı olarak satın almak isterseniz 59.99 Dolar (yaklaşık 320 TL) ödemeniz gerekecek. Kablosuz şarj cihazı, kutusunda bir adet USB-C kablosu ve güç adaptörü ile birlikte geliyor. Akıllı saati şarj etme özelliğine sahip olan bu kablosuz şarj cihazı, aynı zamanda maksimum 9W’a kadar diğer uyumlu cihazları da hızlı şarj özelliğiyle kablosuz olarak şarj edebiliyor.