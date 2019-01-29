Samsung Yeni Akıllı Saati Galaxy Watch Active Olabilir

Samsung, giyilebilir ürünlerinde ve akıllı saatlerinde uzun bir süredir Gear markasını kullanıyordu ancak geçtiğimiz yıl bu durumu değiştirdi ve cihazlarında Galaxy markasını kullanmaya başladı. Bu nedenle Samsung’un Galaxy markası altında yeni bir akıllı saatle karşımıza çıkma ihtimali çok da şaşırtıcı sayılmaz.

AllAboutSamsung’da yer alan bir habere göre; Samsung, Galaxy Watch Active olarak adlandıracağı yeni bir akıllı saat üzerinde çalışıyor gibi görünüyor. Yeni cihazın, geçen yıl piyasaya çıkarılan Galaxy Watch’ın yeni bir versiyonu olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca cihazın ismindeki "Active" ifadesinden yola çıkarsak, bu daha çok spor meraklılarına yönelik bir cihaz olabilir gibi görünüyor.

SamMobile’a göre, Samsung’un yeni akıllı saati için "Gear Active" ismi yerine "Galaxy Watch Active" ismini seçmesi, şirketin Gear markasını bırakmaya başladığının bir göstergesi olabilir.

Daha çok aktif kullanıcılara hitap eden giyilebilir bir cihaz olmasının dışında, Samsung’un yeni akıllı saati hakkında şimdilik pek fazla detay bilinmiyor.

Yine de Samsung, yeni amiral gemisi Galaxy S10 için 20 Şubat’ta bir etkinlik düzenleyeceğini doğruladı. Bu etkinlikte Galaxy Watch Active hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz.