  1. Tamindir
  2. haber
  3. teknoloji
  4. Samsung Yeni Akıllı Saati Galaxy Watch Active Olabilir

Samsung Yeni Akıllı Saati Galaxy Watch Active Olabilir

Samsung Galaxy Watch Active 1
Mertcan Aytar
Mertcan Aytar - | teknoloji

Samsung, giyilebilir ürünlerinde ve akıllı saatlerinde uzun bir süredir Gear markasını kullanıyordu ancak geçtiğimiz yıl bu durumu değiştirdi ve cihazlarında Galaxy markasını kullanmaya başladı. Bu nedenle Samsung’un Galaxy markası altında yeni bir akıllı saatle karşımıza çıkma ihtimali çok da şaşırtıcı sayılmaz.

AllAboutSamsung’da yer alan bir habere göre; Samsung, Galaxy Watch Active olarak adlandıracağı yeni bir akıllı saat üzerinde çalışıyor gibi görünüyor. Yeni cihazın, geçen yıl piyasaya çıkarılan Galaxy Watch’ın yeni bir versiyonu olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca cihazın ismindeki "Active" ifadesinden yola çıkarsak, bu daha çok spor meraklılarına yönelik bir cihaz olabilir gibi görünüyor.

SamMobile’a göre, Samsung’un yeni akıllı saati için "Gear Active" ismi yerine "Galaxy Watch Active" ismini seçmesi, şirketin Gear markasını bırakmaya başladığının bir göstergesi olabilir.

Samsung Galaxy Watch Active 2

Daha çok aktif kullanıcılara hitap eden giyilebilir bir cihaz olmasının dışında, Samsung’un yeni akıllı saati hakkında şimdilik pek fazla detay bilinmiyor.

Yine de Samsung, yeni amiral gemisi Galaxy S10 için 20 Şubat’ta bir etkinlik düzenleyeceğini doğruladı. Bu etkinlikte Galaxy Watch Active hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz.

09:00 Samsung Galaxy Watch İnceleme
İnceleme Samsung Galaxy Watch İnceleme

Samsung Galaxy Watch Tanıtıldı, İşte Özellikleri! TEKNOLOJİ Samsung Galaxy Watch Tanıtıldı, İşte Özellikleri!

Samsung, Galaxy Watch'ı Yanlışlıkla Kendisi Sızdırdı TEKNOLOJİ Samsung, Galaxy Watch'ı Yanlışlıkla Kendisi Sızdırdı

ETİKETLER: Samsung akıllı saat samsung gear galaxy watch

YORUMLAR