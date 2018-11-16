Samsung, Yeni Arayüzü One UI'ın Beta'sını Yayınlandı

Samsung’un Android Pie güncellemesiyle birlikte gelecek olan yeni Android arayüzü One UI, birkaç ay sonra resmi olarak yayınlanacak. Ancak Samsung verdiği sözü tutarak yeni arayüzün beta sürümünü şimdiden Güney Kore’deki kullanıcılarıyla buluşturuyor.

ABD ve Almanya’nın ise yeni arayüze bu ay içerisinde kavuşması bekleniyor. Hatta belki de önümüzdeki birkaç gün içerisinde kavuşabilirler. Ancak arayüzün beta sürümüne ait güncelleme şimdiye kadar sadece Güney Kore’de yayınlandı. Samsung Members uygulaması üzerinden beta için kayıt yaptıranlar 1.6 GB’lık beta güncellemesine erişebiliyorlar.

Kayıt yaptıktan sonra OTA (Wi-Fi üzerinden otomatik güncelleme) size hızlı bir şekilde ulaşacaktır. Ya da isterseniz güncellemeyi kendiniz manuel olarak da yapabilirsiniz. Bunun için sırasıyla Ayarlar > Yazılım Güncellemesi > Güncellemeleri Manuel Olarak İndir seçeneklerini takip etmeniz yeterlidir.

Ayrıca Kasım ayı güvenlik yaması da bu güncellemeyle birlikte geliyor.

Şimdiye kadar elde edilen verilere bakılırsa, Samsung One UI güncellemesi sadece Galaxy S9 ve Galaxy S9+ için geçerli olacak ve Note 9 için geçerli olmayacak gibi görünüyor.

