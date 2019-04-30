Samsung Yeni Bir Canavar Üretiyor: 4500 mAh Batarya

Rakipleriyle mücadele etme konusunda geri planda kalmak istemeyen Samsung, her yeni modelinde daha da gelişmiş bir teknoloji kullanıyor. Şirketin bu sefer gözüne kestirdiği özellik ise batarya kapasitesi.

Şu an için en iyi Galaxy S10 olarak tabir edilen Samsung Galaxy S10 5G, gelen sızıntılara göre 4500mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Samsung modellerinin, yenilenen özelliklerle birlikte çok daha büyük bir batarya hacmine ihtiyaç duydukları oldukça açık.

Samsung Galaxy S10 5G daha gelişmiş bir batarya kullanacak

Android Pie güncellemeleriyle birlikte cep telefonlarının, artık daha fazla batarya kapasitesine ihtiyaç duyduğunu söyleyebiliriz. Özellikle de 5G kullanan cep telefonları, çok daha büyük bir batarya kapasitesine ihtiyaç duyuyor.

Samsung Galaxy Note 9 bile 4.000 mAh batarya ile geldi ve bir günden daha fazla şarjı dayanabildi. Note 9 modelinin 6.4 inç kapasiteye sahip olması, onun çok daha fazla şarj tüketmesine neden oldu. Galaxy S10 ise yine benzer oranda büyük ekranla gelecek ve yoğun batarya tüketimi yapacak.

Akıllı telefonlar için 3200 mAh bataryaların yeterli olduğu dönemleri çoktan geçtik. Artık tüm cep telefonu üreticileri, daha büyük batarya ömrü için çalışmalarını sürdürüyor. Bazı modellerin sadece batarya ömrü ile öne çıktığı bile oluyor. Samsung şirketi de, bu konuda geri planda kalmamak için batarya ile ilgili yoğun çalışıyor. Peki sizce batarya kapasitesi akıllı telefonlar için yeterli mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.